GF Vip, i vipponi potranno uscire dalla Casa per andare a votare: "Ma dovranno rispettare una quarantena di 5 giorni"

La prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, precisamente la numero sette, inizierà il 19 settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Come rivelato da Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato di Mediaset, quest’anno si cercherà di puntare al record di durata che potrebbe andare dagli 8 ai 10 mesi.

Intanto però cominciano a esserci i primi problemi per via delle elezioni del 25 settembre. Già nelle scorse settimane una fanpage dedicata proprio all “GF Vip” non ha escluso una possibile partenza slittata per il mese di ottobre ma, secondo il sito “Dagospia“, la rete ha messo in campo un altro stratagemma.

I vipponi e le elezioni del 25 settembre

Come per la scorsa edizione i concorrenti dovranno rispettare una quarantena di cinque giorni prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Tutti i vipponi avranno comunque l’opportunità di andare a votare e quindi avranno la possibilità di uscire dagli studi Cinecittà ma, dopo averlo fatto, dovranno rispettare un’altra quarantena di cinque giorni.

“Le normative anti-Covid, seppur allentate, sono ancora valide e il cast dovrà comunque rispettare un periodo di quarantena (circa cinque giorni) prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia” si legge sul sito “Dagospia” ove poi viene aggiunto: “Signorini dovrà affrontare un doppio problema per “colpa” delle elezioni. A soli sei giorni dal debutto ai concorrenti sarà permesso di uscire per andare a votare nelle rispettive città ma in questo modo sarà necessaria una nuova quarantena prima del rientro in casa. Stesso discorso valido anche per chi entrerà nel reality giovedì 22 settembre durante la seconda puntata, a tre giorni dal voto”.

Tra l’altro una diretta del “Grande Fratello Vip” dovrebbe scontrarsi, escludendo cambiamento nei palinsensti in casa Mediaset, durante l’attesissimo faccia a faccia tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, in programma il 22 settembre a Porta a Porta su Rai 1 con la conduzione di Bruno Vespa.