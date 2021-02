GF Vip, i vipponi contro Giulia Salemi: "Farà impazzire Pierpaolo!"

Non sembra passare la crisi che in questi giorni stanno attraversando Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Le incomprensioni tra loro si fanno sentire e i due non sembrano in grado di gestire le loro differenze caratteriali che con il passare delle ore si fanno sempre più forti.

Questi screzi stanno attirando l’attenzione anche degli altri coinquilini che, non essendo in altre faccende affaccendati, stanno iniziando a commentare questo complesso rapporto. Se all’inizio questa coppia aveva incassato i consensi di tutta la Casa, ora iniziano a spuntare le prime critiche su alcuni loro atteggiamenti, in particolar modo quello di Giulia Salemi non sarebbe visto di buon occhio da alcuni vipponi.

Durante una chiacchierata tra Andrea Zelletta, Zenga e Stefania Orlando, il discorso è finito proprio su i Prelemi. Subito i tre hanno speso belle parole su di loro, finché Zelletta non ha mostrato dispiacere per come si stanno mettendo le cose tra lui e Pierpaolo. I due, infatti, sono sempre stati legati da una forte amicizia, ma ultimamente questo legame si è un po’ allentato: “Gli voglio un bene dell’anima e stiamo insieme dal primo giorno. Ma non mi vivo un momento con Pierpaolo da tempo”, ha precisato l’ex tronista di “Uomini e Donne”.

GF Vip, le critiche contro Giulia Salemi

Stefania Orlando ha preso la palla al balzo per esternare il suo personale pensiero a riguardo: “Lei se lo assorbe tutto” ha affermato riferendosi a Giulia Salemi. Zelletta pur capendo l’esigenza di Pretelli e della Salemi di viversi il più possibile, non può fare a meno di aggiungere: “Non ci facciamo mai una risata. Mi manca abbracciarlo, ridere”.

La Orlano è perfettamente d’accordo con lui e dà la colpa di questo allontanamento a Giulia, precisando che sia proprio lei a richiedere tutte quelle attenzioni. Stefania pensa che la Salemi, sotto questo aspetto sia poco matura e che abbia bisogno di continue conferme: “Se lui sta cinque minuti lontano da lei diventa un dramma, se non dice la parola giusta diventa un dramma. Mi chiedo se ci sono i presupposti. Perché se deve essere così qui dove hai il tuo uomo 24 ore su 24 sotto gli occhi, che cosa succede fuori? Questo impazzisce“.

Queste osservazioni rispecchiano un po’ ciò che la mamma di Pierpaolo aveva affermato durante il primo incontro con suo figlio. La donna, ricordiamo, si era raccomandata di non isolarsi dal gruppo e di continuare a coltivare i rapporti di amicizia, queste sue parole avevano urtato non poco Pretelli, ma alla luce dei fatti sembra che sua madre sia stata molto lungimirante.