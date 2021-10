GF Vip, i primi tentennamenti di Miriana Trevisan dopo il bacio a Nicola Pisu: "È stato tutto un gioco"

Miriana Trevisan, dopo il bacio scambiato la scorsa notte con Nicola Pisu, sta iniziando ad avere i primi dubbi sulla sua conoscenza con il ragazzo. L’ex volto di “Non è la Rai”, nonostante ammette di aver gradito molto la serata passata con il ragazzo nella love boat, ha ancora tantissimi dubbi sulla loro ipotetica relazione dopo l’esperienza nel reality show.

Inizialmente questi dubbi vengono esposti durante una chiacchierata con Gianmaria Antinolfi: “È stato tutto un gioco“ afferma con schiettezza la donna, ove poi dichiara di non sapere se sarebbe uscita o meno con Nicola. Al momento rivela di non riuscire a trovare un qualcosa in più nella sua conoscenza con il ragazzo, e per questo motivo lo definisce come un semplice amico.

Il confronto con Nicola Pisu

Dopo poche ore Miriana decide di avere un confronto con Nicola Pisu, in cui decide di ribadire nuovamente tutte le sue perplessità nella loro conoscenza: “Io ti sento coinvolto. Sono contenta, ma questo mi spaventa. Questo vuol dire che mi sto prendendo del tempo per capire: che dubbi ho?”.

Ritornando a parlare della serata vissuta insieme, Miriana ribadisce a Nicola di essere stata molto presa e coinvolta dai suoi atteggiamenti, sottolineando però di aver sentito la mancanza di un vero e proprio dialogo e questo, ancora oggi, la sta frenando.

L’espressione di Nicola, come si può vedere dal video pubblicato sul sito del “Grande Fratello”, è pieno di perplessità e sembra quasi non credere alle parole di Miriana. Alla fine prova anche a dare un bacio alla sua presunta nuova fiamma, che vengono però immediatamente respinti.

Il discorso viene interrotto, in maniera del tutto involontaria, da Jessica Selassiè, ma sicuramente nei prossimi giorni ci saranno degli ulteriori approfondimenti nella loro conoscenza. Attualmente però sembra del tutto lontano un loro lieto fine, con Miriana e Nicola che si sono inaspettatamente allontanati.