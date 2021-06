GF Vip, i primi "no": Pamela Prati e Paola Caruso non faranno parte del cast

Nelle ultime settimane sono stati accostati numerosi personaggi famosi per il cast della prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai suoi nuovi opinionisti, cioè Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Per il momento però sui nomi circolano delle semplici voci di corridoio, siccome mancano ancora delle ufficialità sul cast del reality. Nelle ultime ore sono arrivate anche le prime smentite, come quelle del nuotatore Alex Di Giorgio: “Forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni. Sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello. Voglio ringraziare Alfonso Signorini e gli autori per avermi scelto”.

Gli altri concorrenti che non faranno parte del cast

Il nome di Alex Di Giorgio è stato smentito direttamente da Davide Maggio, ove afferma anche che nel cast non dovrebbe essere presente neanche Pamela Prati. L’ex primadonna del “Bagaglino” in una recente intervista ha rivelato di star lavorando duramente per un’altra autobiografia, in cui dovrebbe aggiungere ulteriori dettagli sulla sua storia d’amore fittizia con Mark Caltagirone.

Il nome della Prati viene smentito anche da Gabriele Parpiglia, ove con estrema sicurezza dichiara che neanche Jeda e Arianna Cirrincione faranno parte del “GF Vip”, siccome sarebbero già prenotati per la prossima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi. Sempre la firma di “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sottolinea che non varcheranno la porta rossa neanche Mariano Catanzaro e Paola Caruso.

Aleggia invece un certo mistero sui nomi di Katia Ricciarelli e Giovanni Ciacci. La cantante classica in una intervista non ha escluso nulla per il futuro, mentre l’esperto di moda nonostante il ritiro annunciato a “Ogni mattina” avrebbe effettuato un provino direttamente con Alfonso Signorini per partecipare al reality show.