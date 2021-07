GF Vip, i primi cinque concorrenti confermati: ma Alfonso Signorini sogna Anna Oxa

I lavori per completare il cast della prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, stanno andando avanti. Fino a oggi gli autori stanno continuando a trattare alcuni nomi, con il direttore del settimanale “Chi” che vorrebbe esaudire alcuni suoi sogni per il reality show.

Intanto, secondo il sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, cinque personaggi famosi avrebbero già detto “sì” al “Grande Fratello Vip” e sarebbero pronti a sbarcare negli studi di Cinecittà. Tra questi nomi però non è presente Giovanni Ciacci, l’ex volto di “Ogni mattina”, che a quanto pare non avrebbe trovato l’accordo con Alfonso Signorini.

Le ultime indiscrezioni sul “Grande Fratello Vip”

Come riportato da “Dagospia” le trattative per completare il cast non sono chiuse, ma il gruppo di lavoro spera di poter chiudere per Anna Oxa. La cantante, già molto vicina durante la scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, sarebbe uno dei sogni di Alfonso Signorini ma al momento manca la fatidica fumata bianca.

I cinque concorrenti che invece avrebbero già trovato un accordo con gli autori sarebbero: “La cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest’ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e Belén Rodríguez”. Clamorosamente invece salta Giovanni Ciacci: “Aveva annunciato nelle scorse settimane il suo addio alla tv, il sito Davide Maggio aveva invece rivelato il provino per il reality. La sua presenza però sarebbe saltata nelle scorse ore“.

Al momento non risultato altre trattative, ma sicuramente Alfonso Signorini insieme al suo staff sta lavorando sottotraccia per poter convincere altri vip ad accettare questa esperienza. Tra l’altro non mancano le autocandidature, come quella di Fabrizio Cilli ex cavaliere di “Uomini e Donne”, Sofia Calesso e Paola Caruso.