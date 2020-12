GF Vip, i nomi di sei concorrenti pronti ad entrare nella casa

L’ingresso di Cristiano Malgioglio è solamente un anticipo delle prossime puntate del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Infatti negli studi di Cinecittà dovrebbero entrare almeno altri 9-10 concorrenti, tra cui uno di sicuro omosessuale, per accontentare così le richieste di Tommaso Zorzi.

Proprio il paroliere, durante una chiacchierata dopo pochi minuti dal suo ingresso nella casa, ha mostrato tutto il suo entusiasmo nel far parte del cast: “Sono otto mesi che non abbraccio nessuno. Ho bisogno di socializzare” invitando poi gli altri a non abbandonare il gioco: “Attraversiamo un momento difficilissimo, se uscite tutti si dimenticheranno di voi”.

I sei nuovi concorrenti del GF Vip

Intanto nell’ultimo numero del settimanale “Chi“, diretto proprio da Alfonso Signorini, sono uscite le prime anticipazioni sul “Grande Fratello Vip”. In questa circostanza sono stati pubblicati i nomi dei sei concorrenti che, escludendo clamorosi colpi di scena, dovrebbero entrare nella casa durante le prossime puntate del reality show.

I nomi sulla rivista sono i seguenti: Samantha De Grenet, conosciuta per aver preso parte alla dodicesima edizione del reality show “L’isola dei famosi”, in cui era presente Dayane Mello; Carlotta Dell’Isola, che ha preso parte all’ultima edizione di “Temptation Island Nip” insieme al suo fidanzato Nello; Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra; Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello 2; Mario Ermito, attore anch’egli con un breve passato nel GF e infine Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter Walter Zenga.

Alfonso Signorini, inoltre, sta lavorando anche per trattenere alcuni dei vip all’interno della casa. Oltre ad Elisabetta Gregoraci, anche Dayane Mello sembra essere pronta ad abbandonare gli studi di Cinecittà nel mese di dicembre, poco prima di Natale: “Mi sono persa il suo primo giorno di scuola perché sono entrata nel programma. Non voglio perdermi altre cose. […] Mi sono persa anche la caduta dei primi dentini. Non riesco a farmi uscire dal cervello il video in cui dice ‘Mamma, ho saputo che devi rimanere’. Non era felice”.