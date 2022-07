GF Vip, i fratelli Tavassi si propongono per far parte del cast

Ascolta questo articolo

Il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, come rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, è stato già chiuso da parte di Alfonso Signorini. Nonostante questo ci sono ancora alcuni personaggi famosi che aprono alla possibilità di poter sbarcare negli studi di Cinecittà.

Tra gli ultimi troviamo Edoardo e Guendalina Tavassi, protagonisti dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi”. Entrambi però hanno dovuto abbandonare per due motivi totalmente diversi: l’ex volto di “Uomini e Donne” decise di lasciare l’Honduras dopo il prolungamento annunciato da Ilary Blasi, mentre Edo abbandonò il programma a pochi giorni dalla finale a causa di un brutto infortunio.

Edoardo e Guendalina potrebbero far parte del GF Vip 7

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Libero Quotidiano“, Edoardo Tavassi in una recente intervista radiofonica a “Non succederà più“, condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, non nasconde che prenderebbe parte all “Grande Fratello Vip 7”.

Edoardo dapprima parla della sua avventura in Honduras e poi parla del suo possibile futuro sul piccolo schermo: “Io sono vergine di reality, non ho portato un personaggio. Non sono abituato alle dinamiche televisive. A L’Isola ho portato me stesso e mi comportavo come faccio con i miei amici tutti i giorni. Il Grande Fratello Vip? Si, ti dico che lo farei. Ovvio che uscito dall’Isola rinchiudersi in una casa e stare sei mesi senza il contatto esterno non è il massimo. Però l’idea di stare in una casa con i comfort, mangi, fumi e fai come ti pare è diverso da L’Isola”.

Lo stesso entusiasmo viene condiviso da Guendalina con un post pubblicato sui social network: “Se fossi un autore prenderei me, mia madre e mio fratello al Grande Fratello. Non sarebbe stata una cosa troppo troppo divertente? Allora voglio lanciare questa idea, questa piccola lampadina agli autori. Anzi li sto proprio pregando. Ma prendeteci, che cosa ci fate con quelle mummie là dentro?”.