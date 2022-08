GF Vip, i dubbi di Wilma Goich: "Per me non sarebbe facile, non voglio lasciare da solo mio nipote"

Ascolta questo articolo

Sono tanti i nomi accostati alla settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Al momento l’unica certezza è l’ingresso di Giovanni Ciacci, come rivelato dal diretto interessato in una intervista al settimanale “Chi Magazine“.

Tra i vipponi che sembrano essere vicinissimi a entrare negli studi di Cinecittà troviamo Pamela Prati, George Ciupilan, Charlie Gnocchi, Gegia, Antonino Spinalbese, Elenoire Ferruzzi, Edoardo Donnamaria e Wilma Goich. La cantante però, intervistata al settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, ha mostrato alcune titubanze parlando di questa possibilità lavorativa.

Le preoccupazioni di Wilma Goich

La sua più grande paura è quella di abbandonare suo nipote: “Oggi a frenarmi è il pensiero di lasciare mio nipote Gianlorenzo da solo. Per lui ero già un punto di riferimento, ma da quando è venuta a mancare sua madre, la sua nonna lo è diventata ancora di più. Ora ci siamo nuovamente parlati, ma non c’è nulla di definitivo. Diciamo che dipende più da me che da loro”.

Di sicuro a Wilma quest’avventura potrebbe dare una nuova importante opportunità lavorativa, ma le sue preoccupazioni non si fermano solamente in ambito familiare: “La cosa più difficile è quella di condividere lo stesso tetto con così tanti sconosciuti. È come tornare indietro nel tempo a quando era bambina e trascorrevo le mie vacanze in colonia. Qui, però, c’è una grande differenza: quando si è piccoli si ride e si scherza per tutto mentre quando si è adulti decisamente lo si fa molto meno”.

Nonostante i suoi dubbi sono più che leciti, l’ingresso di Wilma Goich nella Casa più spiata d’Italia non sembra essere a rischio e nei prossimi giorni potrebbe essere confermata direttamente dalle pagine social del “Grande Fratello Vip” come nuova concorrente.