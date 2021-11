GF Vip: i dubbi di Soleil su Alex Belli, ma lui apre la porta rossa e minaccia di uscire

Non sono in pochi sul web che hanno iniziato a vedere il Grande Fratello Vip come una forma di soap opera, alla stregua della famosa serie “Cento Vetrine”. Serie televisiva scelta non a casa dagli utenti, in quanto in passato era proprio Alex Belli ad esserne attore chiave della serie. Molti infatti i commenti degli utenti del web che hanno iniziato a lamentare la scarsa veridicità dei comportamenti da parte dei concorrenti in gara, in particolar modo di Belli.

Un personaggio che, puntata su puntata, ha accumulato tantissime critiche per i suoi comportamenti, a detta di molti criptici, contraddittori e soprattutto quasi studiati a tavolino, come quello da poco accaduto dinanzi la porta rossa della casa di Cinecittà.

Alex Belli apre la porta rossa e Soleil lo blocca

Poco dopo la fine della puntata del Venerdì, Alex, in preda a una forma di delusione commista a rabbia, si fionda sulla porta rossa della casa, la apre leggermente ma subito viene bloccato da Soleil Sorge che gli impedisce di uscire. In altre situazioni il regolamento avrebbe imposta l’espulsione diretta del concorrente, ma con ogni probabilità a questo giro verrà chiuso un occhio.

Nessuno sul web ha creduto minimamente alla scenata dell’attore, affermando che tutto ormai è diventato un copione scritto, recitato e messo in scena puntata per puntata. Il gesto di aprire la porta non è infatti noto agli occhi dei più navigati del programma; in precedenza lo stesso Tommaso Zorzi (vincitore della passata edizione del reality) aveva intentato l’apertura della porta rossa insieme a Stefania Orlando, ma all’epoca la porta era ermeticamente chiusa.

In realtà anche la stesso Soleil ha iniziato a provare dei dubbi nei confronti del suo amico, dichiarando: “Inizio a pensare che entrambi abbiano giocato, sto pensando che erano d’accordo. Le sto pensando tutte“. Insomma le relazioni nella casa hanno iniziato a prendere una piega diversa per Alex. Chissà come procederà la sua avventura nella casa.