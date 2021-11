GF Vip, i dubbi di Manila Nazzaro: "Ho paura che non sia riuscita a portare niente fuori"

Quasi tutti i concorrenti all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, hanno come obbiettivo quello di mandare un messaggio positivo ai telespettatori. L’esempio più importante in merito è sicuramente quello su Manuel Bortuzzo, con il nuotatore che ha affermato di aver accettato questa avventura per sensibilizzare gli spettatori al concetto di “disabilità”.

Dalla parte degli infelici però troviamo Manila Nazzaro, che fino a questo momento non sembra essere molto soddisfatta del suo percorso fatto all’interno della casa. Infatti, durante uno sfogo, afferma senza peli sulla lingua: “A distanza di due mesi è come se io non sia riuscita a portare niente fuori”.

La compagna di Lorenzo Amoruso afferma di star facendo il meglio possibile per portare una certa armonia all’interno della casa, ma facendo questo in maniera del tutto silenziosa ha paura che tutti i suoi sforzi non vengano notati dai telespettatori e che quindi la sua presenza possa risultare anonima e senza un vero significato.

Tra i primi a consolare Manila arriva Aldo Montano: “Penso solo sia una tua sensazione” e anche Francesca Cipriani si aggiunge al coro: “Devi scacciare via questi brutti pensieri”. Lulù Selassié condivide lo stesso pensiero: “Porti tantissima armonia e la gente lo apprezza” e proprio grazie alla sua positività consiglia all’ex Miss Italia di continuare il suo percorso in questo modo senza apportare nessuna modifica.

Manila, nonostante alcuni suoi compagni di viaggio stiano facendo di tutto pur di consolarla, non sembra essere ancora convinta del suo percorso fatto all’interno della casa e si dichiara stanca, probabilmente anche a causa della vicenda legata ad Alex Belli e Aldo Montano, delle numerose liti nate negli studi di Cinecittà: “La mia paura è che il caos, a volte voluto e a volte cercato, possa oscurare delle cose fatte con più attenzione“.