Negli ultimi giorni sta facendo molto parlare sui social network della sfuriata avuta da Pier SIlvio Berlusconi che, deluso dal comportamento dei vipponi, ha deciso di sospendere la replica del “Grande Fratello Vip” su La5 e di eliminare una delle puntate dal sito di Mediaset Play a causa del comportamento poco consono dei concorrenti per una diretta in diretta in prima serata su Canale 5.

Questa indiscrezione poi viene confermata anche da Alfonso Signorini. Infatti il conduttore, nel corso della puntata del 6 marzo, ha ammesso di essere molto deluso dal fatto che i concorrenti abbiano infranto più volte il regolamento. Proprio per questo motivo Signorini ha promesso che da quel momento in poi sarà più duro con i provvedimenti disciplinari, non guardando così in faccia nessuno.

La richiesta degli autori per la diretta di giovedì

Oltre a una maggiore educazione verbale, gli autori avrebbero censurato anche alcuni indumenti indossati dai vipponi nelle scorse dirette. A rivelarlo sono stati i diretti interessati nelle ultime ore, e soprattutto su Twitter sta circolando un video nel quale Andrea Maestrelli e Luca Onestini rivelano a Sofia Giaele De Donà le specifiche richieste fatte dagli autori in confessionale in vista della nuova puntata.

“Mi hanno detto di non aprire la camicia e di coprire con il trucco fin qui. A lui gli hanno detto degli orecchini” ha affermato Andrea prima che intervenisse Luca ove ha confermato questa censura: “Devo togliere l’orecchino pendente, posso mettere un brillantino”.

Questo discorso è stato portato avanti fino a poche ore dall’inizio della diretta del “Grande Fratello Vip”, in cui i vipponi hanno confermato come gli autori avrebbero già acquistato delle calze nere con l’obbiettivo di coprire sia le gambe che i tatuaggi di alcuni di loro.

Una censura però che, come si legge sui social, non viene presa benissimo dai telespettatori: “Sapete qual è il problema? che fanno sentire a disagio chi “subisce” questo, non è possibile che stanno comprando delle calze coprenti per i tatuaggi. Però tenere in studio dei bulli, va bene” afferma un utente su Twitter oppure: “Non possono dire parolacce, non possono vestirsi come gli pare, non possono litigare, devono togliersi gli orecchini, devono coprirsi i tatuaggi, tutto questo dopo che hanno fatto passare bullismo, frasi misogine, sessiste e razziste. Benvenuti al convento”.