GF Vip, i concorrenti scoprono dell’imminente ingresso di Alex Belli: la loro reazione

Durante la puntata di lunedì del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini, con una notizia che in realtà già circolava nell’aria e mezza spoilerata dall’attore durante la sua intervista a “Verissimo” condotta da Silvia Toffanin, ha annunciato il nuovo ingresso di Alex Belli nella trasmissione di Canale 5.

L’ex protagonista di “CentoVetrine” non rientra nella casa per diventare il nuovo concorrente del “GF Vip” ma, come sottolineato dal direttore del settimanale “Chi”, avrebbe circa due settimane di tempo per scogliere i suoi dubbi e scegliere una ragazza tra Delia Duran, la sua attuale compagna, o Soleil Sorgè.

La reazione dei concorrenti nella casa

Nella mattinata di ieri alcuni fan del “Grande Fratello Vip”, riunendosi fuori dagli studi di Cinecittà, hanno annunciato ai vipponi l’imminente ingresso di Alex Belli. La reazione però non è di sorpresa, e addirittura Soleil afferma che era già a conoscenza della notizia poiché l’aveva sentita già dal diretto interessato e avrebbe lasciato la casa solamente per sbrigare alcune questioni lavorative.

Come riportato dal sito “Coming Soon” alle urla di alcuni fan la modella venezuelana si trovava fuori in giardino insieme a Miriana Trevisan e Nathalie Caldonazzo. Dopo aver udito la frase: “Delia stai attenta, Alex rientra” la vippona diventa immediatamente più seria e pensierosa, mentre le altre due sue amiche non si sorprendono più di tanto.

La più adirata da questa voce è invece Lulù Selassié, che ammette senza giri di parole della presunta ingiustizia su un possibile nuovo ingresso dell’ex concorrente: “Hanno detto che rientra Alex. Non è giusto, allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con i parenti e poi rientravamo”.

Ormai l’ingresso di Alex Belli è praticamente certo e, se in questi giorni non è risultato positivo al coronavirus, l’attore entra nella casa durante la diretta di lunedì per continuare la storia legata al triangolo amoroso con protagonisti Soleil Sorgè e Delia Duran.