GF Vip, i 6 concorrenti che non faranno parte del cast

Ascolta questo articolo

Sono molteplici i nomi accostati per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini che vedrà l’inizio tra il mese di settembre e ottobre su Canale 5. Il conduttore infatti sta cercando di cautelarsi già da oggi per potersi ritrovare pronto a una edizione ove si cerca di puntare al record di durata.

Come svelato anche dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti, si vuole far proseguire la trasmissione tra gli 8 ed i 10 mesi. Ovviamente tutto ciò dipenderà dagli ascolti che registrerà il “GF Vip” durante le dirette precedenti.

I 6 concorrenti che non faranno parte del cast

Intanto il sito “Tv Blog” ha annunciato una breve lista di 6 nomi che, salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia. La prima a essere esclusa, un po’ a sorpresa, è Patrizia De Blanck, ove la socialite nelle recenti interviste ha dichiarato di aver ricevuto la chiamata di Alfonso Signorini per far parte del cast.

Gli altri nomi che non faranno parte del cast sono: “Edoardo Tavassi e la sorella Guendalina, che nonostante richieste che pare siano pervenute, non faranno parte del cast. Fra i non concorrenti del primo reality show italiano c’è anche quello di Artem Tkachuk. C’è anche un famoso calciatore, si tratta di Paolo Cannavaro, fratello del campione del mondo Fabio e prossimo allenatore, a settembre infatti darà la tesi al corso di Coverciano che sta frequentando da qualche tempo. Non ci sarà neppure Jeda Filal, fidanzato di Vera Gemma”.

I 7 vipponi, come svelato da Alfonso Signorini con gli indizi su Instagram, che dovrebbero invece far parte del cast sono i seguenti: Chadia Rodriguez, Pamela Prati, Antonella Fiordelisi, Diego Armando Maradona Jr, George Ciupilan, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Per la blogger Deianira Marzano invece prenderà parte del reality show anche Umberto Smaila, ma per il momento il direttore del settimanale “Chi Magazine” non ha rilasciato nessun indizio sul proprio profilo.