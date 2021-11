GF Vip, Guendalina Tavassi si lamenta del cast: "Hanno preso quelli che contano meno di tutti"

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, di Ferdinando Giordano, già conosciuto dai fan per aver preso parte all’undicesima edizione del “GF” condotto ai tempi da Alessia Marcuzzi.

Nonostante numerosi settimanali e siti di gossip danno il suo ingresso praticamente per certo, Ferdinando nelle ultime ore ha freddato i suoi fan. Il tutto inizia da un video pubblicato da Guendalina Tavassi, anch’essa ex volto del “Grande Fratello”, in cui accusa gli autori di aver scelto dei nomi poco importanti o “trash” da far sbarcare nella casa più spiata d’Italia.

Lo sfogo di Guendalina e le parole di Ferdinando

“Comunque è una congiura contro di me, io non so perché non mi vogliono, ma c’è qualcuno che mi rema contro” afferma Guendalina che poi aggiunge: “Io ho un sogno, so che rientrerò prima o poi. Ma prendere dei personaggi, alcuni già stati altre due volte senza fare chissà cosa tanto da essere richiamati… Poi hanno preso quelli che contano meno di tutti, e non mi pigliate a me? Ci sono persone che se pigliavano i muschi i licheni o i molluschi era meglio”.

Il campano, probabilmente si è sentito chiamato in causa da Guendalina, e con una storia su Instagram afferma che, salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia: “Mi viene da ridere perché ho appena visto dei video della mia amica Guendalina Tavassi che devo dire ti hanno restaurato bene, ti trovo in formissima! Io sono a casa mia, lo so che sono girate tante notizie che mi vedevano da tutt’altra parte ma invece no, ora sono a casa alla mia vita di tutti i giorni“.

Staremo a vedere come si evolverà la vicenda legata a Ferdinando, ma il fatto che si trovi ancora in casa rende molto complesso un suo ingresso al “GF Vip”. Infatti, ogni concorrente che deve prendere parte al reality show, deve sottoporsi obbligatoriamente a vari tamponi per accertarsi di non avere il Covid-19.