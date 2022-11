GF Vip, Guendalina Tavassi incontra Edoardo e si scontra con Antonella Fiordelisi: "Sei una tontonella"

Ascolta questo articolo

La puntata del 14 novembre del “Grande Fratello Vip” vede come protagonisti la famiglia Tavassi. Infatti Guendalina ha deciso di entrare nella Casa più spiata d’Italia con l’obbiettivo di fare una sorpresa al fratello Edoardo, ma in questa circostanza si scontra anche con Antonella Fiordelisi.

Prima di questo incontro Edoardo ha voluto ricordare la sua relazione con l’ex fidanzata Alice, rivelando di essere stato tradito dopo quattro anni e mezzo di relazione con un loro amico in comune di New York. Ora entrambi sono sposati ed hanno dei figli mentre l’ex concorrente de “L’isola dei famosi”, scherzandoci sopra, dichiara di essere una persona disperata che è entrata nella Casa per cercare la propria anima gemella.

Guendalina Tavassi e la sorpresa al fratello Edoardo

Inizialmente Alfonso Signorini fa credere al vippone di star ricevendo una sorpresa da parte della sua ex Alice ma, dopo essere stato freezato, trova dinanzi ai suoi occhi Guendalina che emozionata dichiara: “È simpatico, intelligente, divertente. Lui dice che le piacciono tutte ma non è così, trova difetti in tutte. Con Oriana devi fare il bad boy. Se Nikita ti vuole mettere lo smalto nero, devi dire di no, non sei Damiano dei Måneskin. Se ti piace Micol devi darle un bacio, non una capocciata”.

Successivamente Guendalina parla proprio di Micol Incorvaia, spezzando una lancia a suo favore e dichiarando che sarebbero una coppia perfetta. Edoardo, con la sua solita ironia, afferma come nonostante riceva tanti complimenti alla fine tutte le ragazze vanno tra le braccia di Antonino Spinalbese.

Il faccia a faccia tra Guendalina e Antonella Fiordelisi

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Antonella Fiordelisi viene chiamata in giardino da Signorini per potersi confrontare con Guendalina, con quest’ultimo che prende per primo la parola: “Mi è dispiaciuto sentire delle cose da te che eri molto amica di Edoardo. Mio fratello è profondo ma a differenza tua, è selettivo. C’è una cosa che si chiama ironia, ma per capirla ci vuole un po’ di intelletto, se non lo capisci non è colpa tua”.

Ovviamente l’influencer campana si difende da queste accuse, affermando che Guendalina in questa circostanza stia dicendo solamente delle bugie e di non essere educata poiché, durante questo confronto, è stata interrotta più volte dall’ospite.

Guendalina poi continua ad attaccare Antonella parlando della sua vita privata, ricordando come sia entrata nella Casa a poco tempo dalla separazione con il suo ex Gianluca, per poi provarci aver tentato un approccio sia con Antonio e poi con Edoardo Donnamaria: “Forse ti piace anche mio fratello? Non sparlare di mio fratello, che è una persona intelligente e ironica”.

Successivamente la Tavassi accusa Antonella di essere: “Un pochetto tontonella lo è dai, un pochino e quindi voglio un attimo sentire se veramente è tontonella oppure ci fa e basta” ma Signorini la bacchetta, sottolineando come sia inutile passare allo scherno.

La Fiordelisi comunque ci tiene a difendersi pure da queste accuse, etichettandola come una persona stupida che manca d’intelletto. Una volta rientrata nella Casa Edoardo attacca Antonella per le offese lanciate alla sorella, mentre Edoardo difende la sua fidanzata rivelando che si è tratta di una scena abbastanza triste da vedere ma che comunque non è successo nulla di grave.