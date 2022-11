GF Vip, Guendalina Tavassi contro Wilma Goich e Patrizia Rossetti: "False, stregacce e megere"

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni sono ritornate nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, i concorrenti che erano positivi al Covid-19. L’unico escluso fino a questo momento è Alberto De Pisis, giacchè si ritrova ancora in hotel aspettando buone notizie.

Patrizia Rossetti, che si è negativizzata da poco, durante una chiacchierata con Sarah Altobello e Wilma Goich, ha voluto lanciare una frecciatina a Edoardo Tavassi accusandolo di essere una persona pesante e che giudicherebbe tutti senza muovere un dito: “Tu non rompi i cog**ni. Lui li rompe. Guardate lui, Luciano, non se la tira come se lo avesse solo lui”.

Sarah pare essere totalmente d’accordo con il pensiero della conduttrice, facendo capire di condividere ogni parola pronunciata da parte della vippona. Wilma Goich invece afferma come l’ex concorrente de “L’isola dei Famosi” possa essere una persona semplicemente invidiosa.

L’attacco di Guendalina Tavassi sui social network

Come riportato testualmente dal sito “Novella 2000″ Guendalina, sul proprio profilo di Instagram, non ci va leggero con le tre vippone: “Io odio la falsità della gente. Se uno ti sta sulle pa**e, e deve essere motivato, io con quella persona non ci rido e non ci scherzo. Capite la falsità? Si sbellicano dalle risate davanti e poi dietro dicono le peggio cose. Innanzitutto vorrei precisare che lì dentro non ci sta Einstein o attori hollywoodiani. Quelle false, stregacce, megere“.

Lo sfogo della sorella di Edoardo però non termina qui: “C’è chi entra per iniziarla e chi, come Patrizia, perché ormai è finita la carriera. Sarah Altobello è famosa perché non sa parlare e si inca*za se Edoardo la prende in giro. Aveva riso anche lei fino a due secondi prima”.

L’attacco rilasciato da Guendalina non è stato per nulla ignorato sui social network, e in tanti ormai stanno già ipotizzando un possibile faccia a faccia tra la Tavassi e le tre vippone già dalla prossima diretta di lunedì.