GF Vip, Guendalina e Karina attaccano Soleil per il bacio dato ad Alex Belli

Nelle ultime settimane in tanti hanno notato un certo feeling tra Alex Belli e Soleil Sorgè, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Un avvicinamento reso noto anche da Delia Duran, moglie dell’attore, che in una recente intervista ha dichiarato di essere pronta ad entrare nella casa qualora le cose diventassero più serie.

In questi giorni tra Soleil e Alex, seppure in maniera forzatissima, è arrivato il primo bacio. La produzione ha infatti organizzato il gioco del “Kiss Freeze“, ove ogni concorrente è obbligato a baciare la persona più vicina nel momento in cui scappa il fatidico freeze. I due erano entrambi in bagno e quindi, presi dal gioco, si sono scambiati un breve bacio.

Guendalina Canessa e Karina Cascella contro Soleil

Come riportato dal sito “Isa & Chia“, due ex volti di “Uomini e Donne”, cioè Guendalina e Karina, hanno attaccato l’atteggiamento tenuto da Soleil. In particolar modo Karina ha voluto attaccare gli autori del “GF Vip”, rivelando che è del tutto inadeguato creare delle storie del genere in un programma.

“Al di là dello schifo di inventare una storia simile“ rivela Karina che poi aggiunge: “Oggi fa la Santa, racconta della sua vita e qualcuno poteva anche cascarci, ma per fortuna esiste il karma e i suoi audio con la sua vocina la smentiscono e ci raccontano esattamente ciò che è lei. Cioè una persona orribile. Pronta a tutto pur di stare seduta 10 minuti in TV”. Successivamente ricorda la storia di Iconize e della sua finta ferita per far parlare di se, rivelando che ai tempi Soleil ci ha marciato molto sopra.

Neanche Guendalina ci va più leggera nei confronti di Soleil e, come fatto da Karina, ricorda la storia di Iconize: “Questa arpia che oggi è nella Casa del Grande Fratello, racconta storie di vita e piange con delle lacrime che non ci sono. […] Io c’ero in quello studio e mi ricordo benissimo che l’avevo sgamata in tre, due, uno. Perché lei fa tanto quella intelligente ma non lo è per niente”.

Nonostante le critiche a oggi Soleil Sorgè resta tra le concorrenti più amate di questa edizione del “Grande Fratello Vip”, come riportato dagli ultimi sondaggi tra i fan. E durante la puntata di stasera del reality show quasi sicuramente Alfonso Signorini ritornerà sul bacio dato ad Alex Belli.