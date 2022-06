GF Vip, Guendalina Canessa farà parte del reality: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini sta lavorando duramente per formare il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, che andrà in onda dalla prima metà di settembre su Canale 5. I nomi accostati sono svariati, ma fino a questo momento Mediaset non ha rilasciato ancora nessuna ufficialità in merito al cast.

Intanto, secondo il sito “MondoTV24“, nel cast farà parte Guendalina Canessa, con il suo nome che esce in maniera piuttosto improvvisa e inaspettata, dal momento che fino a oggi l’ex fidanzata di Daniele Interrante non è stato neanche accostata per far parte del “GF Vip 7”.

Guendalina Canessa farà parte del “Grande Fratello Vip”

“Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa“ si legge sul portale ove poi viene aggiunto l’ufficialità della sua partecipazione nel reality show più spiato d’Italia: “I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il primo nome certo, vi daremo notizia appena arriveranno altre comunicazioni su ulteriori nuovi inquilini”.

Nel corso degli ultimi anni Guendalina Canessa ottiene una certa popolarità da parte del pubblico di Mediaset per essere stata ospite numerose volte delle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, tra cui “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” a “Live – Non è la D’Urso”.

Oltre a essere una influencer Guendalina è anche un’imprenditrice fondando “Guendaland“, ove ha promosso la vendita di moltissimi prodotti di bellezza, vestiti, gioielli, scarpe e anche profumi, ed ha creato il blog di moda “Guenda and the city“. Oggi invece lavora per l’azienda di suo padre, la Malo, in cui si occupa della lavorazione di cashmere, lana merinos, leggero cotone e seta.

Il primo grande successo però avviene grazie al “GF7”, condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi, per lei quindi si tratterebbe un ritorno negli studi di Cinecittà dopo la prima esperienza avvenuta nel 2007.