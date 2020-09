GF Vip, Guenda Goria parla del suo rapporto difficile con il padre: "Gli dà fastidio se invado i suoi spazi"

Nella puntata di venerdi del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini coadiuvato dai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, sono entrati la giornalista Maria Teresa Ruta insieme alla figlia Guenda Goria, quest’ultima conosciuta come pianista e attrice.

Sin da subito Guenda si è aperta con gli altri concorrenti nella Casa, parlando della sua vita privata. Durante una chiacchierata con Enock Baruwah e Pierpaolo Pretelli confessa in lacrime di avere un rapporto assai complicato con il padre, ammettendo di sentirsi totalmente ignorata da parte sua.

Le parole di Guenda Goria

Guenda Goria rivela di non capire alcuni comportamenti da parte del padre, rivelando che spesso si chiede dove ha sbagliato per avere un rapporto così distaccato con lui. Tuttavia Pierpaolo Petrelli cerca immediatamente di consolarla: “Non deve essere così, ognuno deve essere felice, la famiglia deve essere un rifugio, tu non sarai mai invadente non ti sentire sbagliata”.

Nonostante la buona volontà dell’ex tentatore di “Temptation Island”, Guenda Goria si lascia andare a un pianto liberatorio: “Da figlia avrei bisogno a volte di alcune cose che lui non riesce a darmi, una serenità che non ho, noi siamo come amici e qualche lacuna la sento, mi crea un sacco di insicurezze. Gli dà fastidio se invado i suoi spazi, come se fossi lì tutti i giorni” ma Enock cerca di tirarla su di morale: “Noi uomini siamo strani, a volte avrà bisogno di stare solo, lo faccio anche io, ma vedrai che se ne accorgerà e sarà lui a venire a parlare con te”.

La giovane ragazza dichiara di avere con il papà un rapporto d’amicizia, e ritiene che sia una cosa molto bella, ma da figlia capisce nell’avere alcune lacune. Da questo momento in poi però svela di non voler giustificare più nessuno, siccome con se stessa è molto severa.