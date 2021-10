GF Vip, Guenda Goria contro Vera Miales: "Ha spettacolarizzato su una gravidanza inesistente"

La vicenda legata a Vera Miales, modella e attualmente ex fidanzata di Amedeo Goria, sta facendo molto discutere tra i fan del “GF Vip”. Come mostrato dal settimanale “Chi Magazine“, diretto dal giornalista Alfonso Signorini, in alcuni scatti pubblicati sulla rivista si vede chiaramente come la ragazza abbia un pancino sospetto, facendo così circolare la voce di una presunta gravidanza con Amedeo.

Una volta arrivata questa news nella casa in un primo momento Amedeo non crede all’arrivo di un altro figlio, affermando di aver avuto ogni tipo di rapporto con la ragazza usando tutte le precauzioni del caso, ma poi pian piano inizia ad accettare l’idea. Vera però, ospite della puntata dell’11 ottobre, afferma di non essere in dolce attesa ma di aver sofferto di gravidanza isterica, sindrome in cui una donna crede di essere incinta.

L’attacco di Guenda Goria a Vera Miales

Come riportato testualmente dal sito “Coming Soon” la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, cioè Guenda, ha rilasciato una intervista al format di Instagram “Casa Chi“. Qui si scaglia immediatamente contro la modella, rivelando che abbia voluto giocare, in maniera piuttosto dsciutere, su un argomento così delicato come la gravidanza.

“Quando si gioca su una gravidanza e quando non c’è una smentita c’è una spettacolarizzazione“ afferma Guenda che poi aggiunge: “A me ha fatto passare delle ore non semplici. Io sapevo già che la gravidanza non era vera. Ho voluto aspettare per capire. Io lo sapevo da voci di dietro le quinte e da persone che la conoscono e a cui lei aveva già detto che la gravidanza non era vera. […] Non voglio essere cattiva ma io mi dissocio da quello che ho visto, dall’abito bianco, dal termine matrimonio, dal parlare di famiglia”.

Guenda non si dichiara quindi contro al gossip in generale, ma crede fermamente che non si possa scherzare su un argomento così serio dinazni a milioni di italiani. Concludendo il suo discorso, ammette di aver voluto da Vera maggior rispetto e prima di lanciare qualsiasi attacco si sarebbe dovuto informare con la famiglia di Amedeo.