GF Vip, Guenda Goria assicura di aver visto un fantasma durante la notte: caos in casa

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è scoppiato il caos. No, questa volta non c’entrano le liti tra i coinquilini, le discussioni o le fazioni, bensì questa volta il protagonista è un fantasma. Stando al racconto di Guenda Goria, durante la notte avrebbe visto uno spettro aggirarsi nella casa più spiata d’Italia. La ragazza è apparsa terrorizzata e ha terrorizzato anche i suoi compagni di avventura.

Andando con ordine, Guenda durante la notte ha mostrato uno sguardo assente e spaventato. Elisabetta Gregoraci ha chiesto spiegazioni alla sua compagna d’avventura e per tutta risposta la Goria le ha confessato che ha visto lo spettro di una donna vestita di nero, non propriamente anziana ma dal volto segnato dalla fatica. La Gregoraci si è subito spaventata e ha pensato che il fantasma potesse essere quello della sua mamma defunta.

Guenda ha ammesso che spesso le capitano queste visioni paranormali, tesi supportata anche da sua madre Maria Teresa Ruta. Tutti i gieffini hanno iniziato ad avere paura e ancora una volta, la Ruta ha assicurato loro che la Goria è spesso vittima di queste visioni extra-sensoriali. Difatti l’unica a non apparire nemmeno un po’ spaventata è stata Maria Teresa.

La Gregoraci dal canto suo ha chiesto a Guenda se si trattasse della sua mamma, dato che all’inizio di questa avventura Elisabetta aveva parlato della lunga malattia di sua madre e di come fosse stata lucida fino alla fine, tanto da non far pesare sui suoi cari tutte le sue sofferenze patite. La situazione si è rivelata essere abbastanza tesa e difatti tutti i gieffini si sono preoccupati.

Una nuova diretta sta per cominciare e chissà che Alfonso Signorini non decida di toccare anche l’argomento fenomeni paranormali. Sicuramente Halloween è alle porte e questo, potrebbe essere motivo per trasformare la casa e trascorrere la notte più terrificante dell’anno tra racconti onirici e sensoriali che oscillano tra la realtà e l’oblìo.