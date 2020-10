GF Vip, guai seri per Denis Dosio: rischia la squalifica per una bestemmia

Al “Grande Fratello Vip” potrebbe essere arrivato il momento di una nuova squalifica: questa volta sotto accusa troviamo Denis Dosio, il giovane ragazzo che è diventato popolare sul web grazie a video postati su Instagram. Il fatto è accaduto durante la notte e la reazione dei gieffini presenti sembrerebbe confermare che Dosio abbia pronunciato una bestemmia, ma andiamo per ordine.

Nel filmato diffuso sul web, si vedono alcuni coinquilini parlare in camera da letto e la voce di Denis si sente fuori campo. Ad un certo punto, in maniera abbastanza chiara, Dosio sembra esclamare: “Dio b*ia” parole pronunciate in maniera fugace, come fosse un intercalare usato abitualmente.

GF Vip, Dosio potrebbe aver pronunciato una bestemmia

Subito dopo nella camera è sceso il gelo e tutti si sono zittiti all’istante per poi esclamare increduli “no, no, no” finché non è arrivato Francesco Oppini a dare la buonanotte a tutti e a togliere dall’imbarazzo. Proprio questo particolare ha fatto pensare che la bestemmia sia davvero stata pronunciata e le conseguenze di un comportamento del genere sono ormai note: se la redazione del “Grande Fratello” riterrà che Dosio abbia bestemmiato, il ragazzo dovrà abbandonare immediatamente la Casa di Cinecittà, come già accaduto ad altri che lo hanno preceduto.

Sul web c’è grande delusione per la possibilità di una sua squalifica, infatti il 19enne stava iniziando ad ambientarsi e a portare l’attenzione su temi molto importanti per i ragazzi di oggi, come il bullismo che lui stesso ha subito e che lo ha fatto tanto soffrire.

Staremo a vedere, nella puntata di questa sera venerdì 2 ottobre, se Alfonso Signorini, insieme alla sua squadra di lavoro, deciderà di rimandare a casa Denis Dosio. Siamo certi che in questo momento, si starà lavorando per un ascolto attento del filmato e dell’audio per stabilire senza alcuna incertezza, se Dosio dovrà davvero abbandonare il gioco.