GF Vip, guai in visti per la Valeria Marini: "Voglio delle scuse dalla signora Marini"

“È un nostro amico è un travestito con le unghie molto lunghe” Da qui è nata una bufera mediatica per l’autrice della frase, ovvero Valeria Marini. Nel parlare del transessuale Elenoire Ferruzzi, la Marini ha fatto riferimento utilizzando un aggettivo sbagliato, ovvero chiamando la donna “travestito“.

La Ferruzzi ovviamente non ha fatto attendere la sua risposta, pubblicando un video di risposta in cui spiega ed argomenta il motivo del suo risentimento nei confronti della Marini, dopo la sua frase infelice detta nel Grande Fratello Vip.

Elenoire Ferruzzi: “voglio delle scuse”

Ecco quanto dichiarato da Elonoire nel video di risposta: “Un fatto increscioso è avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Mi ha chiamato travestito, ma sa benissimo chi sono[…] Io sono transessuale, non ‘un travestito con le unghie molto lunghe’ come ha detto lei“. Insomma sembra che la Ferruzzi non abbia per nulla gradito le esternazioni di Valeria.

In ultimo la Ferruzzi conclude: “Questa è disinformazione e non può essere fatta al Grande Fratello. Voglio delle scuse della signora Marini perché io e tutte le persone come me sappiamo cosa abbiamo passato nella vita. Non penso sia stata in malafede, ma voglio le scuse“. Per adesso ovviamente i ragazzi sono all’oscuro di quello che è accasa all’esterno della casa, ma questa senza dubbio è una ghiotta occasione per Signorini.

Il padrone di casa infatti approfitterà del fraintendimento creato da Valeria per affrontare l’argomento e magari tentare di riappacificare la cosa, invitando l’autrice della frase a porgere le sue scuse, non solo alla Ferruzzi ma anche a tutto il genere transessuale. Chissà se Valeria a questo punto farà le sue scuse in diretta, come vorrebbe Elenoire. Non è escluso un confronto in diretta tra le due. Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire come si svolgerà la questione.