GF Vip, Gregoraci a rischio incidente sexy, il commento di Signorini a microfono acceso

Una puntata non troppo felice quella appena trascorsa, dove ha visto l’uscita di ben due personaggi, Filippo Nardi, dietro squalifica diretta a causa di alcune frasi dette sul conto di Maria Teresa Ruta, ma anche l’uscita inaspettata di Cristiano Malgioglio. Quella del paroliere è stata una nomination a un’uscita del tutto a sorpresa; nessuno infatti avrebbe scommesso sull’eliminazione del cantante.

La produzione del “Grande Fratello Vip” aveva infatti riposto molte aspettative nel cantante, sperando infatti di risollevare le sorti dell’umore nella casa, soprattutto in vista dell’imminente natale. Ad apparire particolarmente dispiaciuto di come siano andate le cose durante la serata, sia per Nardi che per Malgioglio, appare il padrone di casa Alfonso Signorini.

Il commento a microfono attivo di Signorini sulla Gregoraci

Nonostante tutto però, come si suol dire “The show must go on”, lo show deve andare avanti, non c’è tempo per rammaricarsi o per mostrare veli di tristezza, ragion per cui è stato poi lanciato un balletto davvero molto divertente, sotto le caldi note natalizie di “Jingle bell rock” e a seguire “All i want for christmas is you”. Balli che sono stati eseguiti da tutte le partecipanti in studio, le ex gieffine eliminate finora, tra cui spicca il nome della Gregoraci.

Elisabetta però, a causa del suo vestito davvero molto sexy, dove mostrava qualche forma di troppo, a un certo punto della danza è stata seriamente a rischio di cadere in un incidente sexy, tanto che lo stesso Signorini ha commentato questo imminente rischio, ma non si è accorto che il microfono era rimasto acceso.

Durante lo show della ragazze si può sentire chiaramente Signorini che afferma: “Le te*** della Gregoraci le vedo in seria difficoltà“; per fortuna non è accaduto quanto previsto dal conduttore, ma il rischio era veramente alto. Il video della frase fuori posto ha fatto subito il giro del web.