"GF VIP", grande intesa tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Arrivati alle soglie della quinta puntata, il reality show più seguito d’Italia, ossia il “Grande Fratello VIP” è già entrato nel vivo della trasmissione, e stanno iniziando a nascere le prime intese, ed anche i primi amori. Pare che infatti tutti i ragazzi della casa si siano amalgati l’uno con l’altro, ma c’è chi invece ha una sintonia più profonda con alcuni inquilini, rispetto ad altri.

È il caso di Clizia Incorvaia, ex moglie del leader delle “Vibrazioni” Francesco Sarcina; pare infatti che la giovane Influencer stia coltivando un’amicizia molto particolare con il timido Paolo Ciavarro. A poco sono serviti i complimenti di Ivan Gonzalez, che considera Clizia la ragazza più bella della casa. Ma pare che la donna abbia occhi puntati da tutt’altra parte.

Clizia in effetti sembra avere una bellissima intesa con Paolo, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, tanto che di fatto nelle passate registrazioni, i due sembrano in perfetta sintonia. Pare che infatti Clizia abbia proposto, scherzando, a Paolo di fare un braccio di ferro, e Paolo ha risposto: “Ma non ci penso proprio, ho già perso con Michele.. Vieni qua, posso fare questo però…“, avvolgendo Clizia in caloroso abbraccio.

Inoltre a corroborare ancora di più i sentimeti di Clizia verso il ragazzo è stato anche il ritrovamento da parte del ragazzo della gemma porta fortuna di Clizia nel confessionale. La donna a seguito del ritrovamento ha affermato: “L’hai trovata solo tu, mi hai fatto felice.” Un ritrovamento fortuito, a cui Paolo non aveva attribuito tanta importanza, al contrario di Clizia, e questo ha consentito di rafforzare ancora di più i rapporti tra i due.

Senza nemmeno dirlo, sul web impazzano le ipotesi e le scommesse su quali saranno le neo coppie che si formeranno nella casa, e pare proprio che Paolo e Clizia siano in vetta alla classifica sulle probabili coppie amorose che stanno per nascere all’interno della casa.