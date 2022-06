GF Vip, gli ultimi spoiler sul cast: "Sarà pazzesco, vedremo tutte facce nuove"

Ascolta questo articolo

Mancano ancora svariati mesi per l’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, ma il reality show condotto da Alfonso Signorini sta facendo già discutere i fan. Le prime voci sono nate per via del ruolo degli opinionisti, siccome Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sono state confermate per la prossima edizione.

Per il cast invece, come succede per ogni edizione, sono usciti svariati nomi ma, al momento, non ci sono ufficialità in merito. L’unico nome certo, almeno come si può leggere sul sito “MondoTv 24“, è quello di Guendalina Canessa che avrebbe trovato un accordo con Mediaset per far parte nuovamente del cast dopo 15 anni.

Le ultime notizie sul cast del GF Vip 7

Intanto Giacomo Urtis, ex concorrente del “Grande Fratello Vip 6” in coppia con Valeria Marini, rivela tutto il suo entusiasmo per il cast del reality. Infatti, come rivelato dall’influencer, questa edizione potrebbe regalare delle sorprese incredibili, dal momento che Alfonso Signorini avrebbe formato un gruppo di personaggi mai visti in passato.

“Mi chiamano la tomba e non posso parlare altrimenti poi mi dicono che sono la tomba scoperchiata” afferma con ironia Giacomo come riportato dal sito “Blog Tivvù” per poi lanciare i primi spoiler sul “GF Vip”: “Vi anticipo solo che sarà pazzesco, nuovo, vedremo tutte facce nuove, quindi sarà fig*, roba nuova che non siamo abituati a vedere, non i soliti che vanno in televisione. Un po’ di gente nuova, fresca. Ho percepito nell’aria questa cosa, poi non lo so, mi faccio gli affari miei”.

Successivamente parla anche della storia d’amore tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, che hanno fatto pace durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi”: “Lei la conosco da anni e ho conosciuto i suoi fidanzati con il passare del tempo, in realtà siamo grandi tutti e due, lei è buona e cara però quando mette un punto e dice basta è finita”.