Nella casa del “Grande Fratello Vip“, la vita scorre. I giorni nella casa passano e i vipponi si preparano per la nuova diretta. Come ogni puntata che si rispetti, sicuramente sarà scoppiettante ma ancor più scoppiettante è stato l’errore commesso dagli autori. Durante una tranquilla mattinata che ha visto i vipponi impegnati a prendere il sole in giardino e chiacchierare, l’audio degli autori è rimasto aperto per errore e ciò che si è sentito non è stato affatto piacevole.

Andando con ordine, alcuni autori in regia si sono lasciati andare a dei commenti davvero pesanti. Credendo di aver chiuso l’audio e quindi non sentiti in casa, hanno affermato: “Una massa di imbecilli e cerebrolesi“. Queste le parole che si sono chiaramente udite e che non sono passate inosservate, tanto che il web è esploso e le ha sottolineate. I vip in casa, che hanno anche loro sentito, sono rimasti attoniti.

A parlare è stata una donna, lo si è udito dalla voce, mentre una sua collega avendo compreso il fattaccio ha cercato di metterci una pezza. Difatti si è poi udito: “Si sente tutto“. L’autrice però ha proseguito come un fiume in piena, senza rendersi conto di cosa stesse accadendo. I primi a rimanere perplessi sono stati Davide Silvestri e Nicola Pisu, i quali guardandosi hanno esclamato: “Ma ha detto cerebrolesi?“.

In realtà i vipponi si sono fermati ad ascoltare perché convinti che fosse in arrivo una comunicazione per loro, e poi hanno udito tutt’altro. Miriana Trevisan ha poi esclamato: “Si sente tutto” e Alex Belli l’ha fermata. Insomma, si è trattato di un momento davvero imbarazzante che porterà i concorrenti a interrogarsi se davvero hanno capito bene e perché sarebbero stati offesi così.

In realtà non è la prima volta che gli autori dimenticano l’audio aperto, già in passato è accaduto. Anche l’influencer Amedeo Venza ha riportato la notizia, aggiungendo che ascoltando bene l’audio la sensazione è che si riferisca ad altra gente e non ai vip chiusi in casa. Chissà se Alfonso Signorini deciderà di chiarire la questione durante la prossima diretta, fatto sta che le parole sono arrivate forti e chiare.