GF Vip, Giulia Salemi terza opinionista: l’indiscrezione

Le voci di una possibile partecipazione alla settima edizione del “Grande Fratello Vip” per Giulia Salemi, condotto da Alfonso Signorini, sono state partite involontariamente dalla diretta interessata. Infatti, rispondendo ad alcuni fan su Instagram, ha dichiarato di essere molto felice poiché da settembre, mese di inizio del reality, ritornerà nuovamente a lavorare.

Per molti avrebbe semplicemente parlato di un ritorno al “GF Vip Party“, condotto da lei durante la scorsa edizione insieme a Gaia Zorzi. In merito a questo format in onda sulla piattaforma streaming di Mediaset proprio nelle scorse settimane si è parlato di una possibile conduzione di Soleil Sorgè, anche se al momento sembra essere più un rumor che una vera e propria certezza.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip 7”

Secondo il sito “Anticipazioni Tv“, Signorini starebbe pensando di chiamare Giulia Salemi a fare la terza opinionista del “Grande Fratello Vip” e affiancarla a Sonia Bruganelli e Orietta. Questa ipotesi tra l’altro viene confermata anche dal sito de “Il Messaggero” e “Leggo”, anche se fino a questo momento si parla appunto di una possibilità e non di una vera e propria certezza.

“In queste settimane, Alfonso Signorini ha annunciato le due opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sono Orietta Berti e Sonia Bruganelli” si legge su “Anticipazioni Tv” per poi lanciare la bomba: “Dunque, si penserebbe che gli opinionisti sono al completo. E invece no. Il conduttore avrebbe in mente un altro nome da aggiungere alle due donne, il quale potrebbe essere presente solo in certe dirette. Al momento non ci sono ancora conferme, ma il nome è quello di Giulia Salemi che, fino all’anno scorso, guidava il GF Vip Party”.

Sul cast invece, oltre ai sei concorrenti già confermati da Alfonso Signorini con vari indizi rilasciati sui social network, le voci legati ai personaggi continuano a circolare. Secondo Amedeo Venza comunque il cast sarebbe già completo e mancherebbe solamente l’annuncio da parte del conduttore e degli autori del reality.