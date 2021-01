GF Vip, Giulia Salemi sorprende e alla Orlando confessa: "Faccio pensieri su di te, sei sexy e vorrei baciarti"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, i concorrenti non smettono mai di sorprendere. La finale si avvicina, le polemiche dopo l’ulteriore proroga divampano e dentro, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando minacciano di abbandonare già il prossimo lunedì. Insomma, anche se siamo ormai alle battute finali, appare chiaro che di cartucce da sparare c’è ne sono ancora.

Nelle ultime ore, Giulia Salemi, alle prese con l’unica relazione nata all’interno della casa in questa edizione, con il bel Pierpaolo Pretelli; ha confessato di sentirsi attratta da Stefania Orlando. Ovviamente le parole dell’influencer hanno sorpreso e non poco, lasciando sia la Orlando sia il pubblico da casa che la seguiva, interdetti.

Gli ormoni impazziti iniziano a farsi sentire e così in un momento di relax, la Salemi e Stefania si sono ritrovate a parlare in giardino. Giulia non ha nascosto alla sua compagna d’avventura di essere attratta da lei, di trovarla sexy e che avrebbe voglia di baciarla. Le parole della gieffina sono apparse come una vera e propria dichiarazione in piena regola e soprattutto una dichiarazione di quelle piccanti.

“Ma sai che ogni tanto faccio dei pensieri strani su di te? Non lo so bene, però mi piace guardati. Sei bella, sei anche sexy. Cosa mi salta in mente? Ho anche voglia di baciarti“, queste le parole sorprendenti e dirette che la Salemi ha rivolto alla Orlando. Stefania dal canto suo è rimasta interdetta e imbarazzata ha cercato di minimizzare quanto appena appreso.

L’attrice ha detto a Giulia che, essendo una ragazza molto affettuosa, sente sempre l’esigenza del contatto fisico. Ovviamente la Orlando non ha avallato le parole dell’influencer, piuttosto ha preferito buttarla sull’esigenza dell’avvicinamento fisico in quanto la Salemi è sempre dolce e carina. Alla fine del discorso, Stefania ha abbracciato affettuosamente Giulia. Nemmeno il tempo di pronunciare quanto asserito, che su Twitter è subito partita la ship e i fan iniziano già a sognare la nuova coppia.