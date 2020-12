Durante la notte al “Grande Fratello Vip” Giulia Salemi ha parlato a lungo con Maria Teresa Ruta. Proprio durante questa loro conversazione, l’influencer si è lasciata andare ad alcune confidenze che riguardano la sua vita intima e ha tirato in ballo tutti i suoi ex, compreso Francesco Monte, conosciuto proprio nella Casa di Cinecittà, così come riportato sul sito Biccy.it.

Giulia ha raccontato di non essere mai riuscita a provare un piacere intenso durante i rapporti intimi con i suoi ex: “Ho una cosa molto imbarazzante da dirti. Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’ dico uno reale” continuando poi a spiegare che in varie occasioni si è confrontata con le sue amiche e i loro racconti l’hanno convinta sempre più di non avere mai provato un vero orgasmo: “Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex”.

Le confessioni di Giulia Salemi

La Salemi precisa che non ha una grande esperienza alle spalle, le sue relazioni non sono state così tante da portarla a pensare: “Prendo un uomo e lo ribalto. Le mie volte si contano davvero” ma ciò di cui è certa è il fatto all’età di 27 anni alcune sensazioni lei non le ha ancora provate e quando gli uomini che ha frequentato le chiedevano: “Hai fatto anche tu?” lei rispondeva: “Io dicevo di sì, ma non era vero”.

L’ultima relazione nota della Salemi risale alla storia con Francesco Monte, i due si sono conosciuti proprio nella Casa del GF Vip e se all’inizio lui non sembrava essere così preso dall’influencer, ben presto ha cambiato idea e una volta fuori i due hanno iniziato una relazione. Ora Giulia rivela che anche con Monte le cose non sono state diverse: “Io mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa”.

In queste ore la Salemi non sta attraversando un bel momento nella Casa, infatti soffre molto per lo scontro avuto con Elisabetta Gregoraci a causa di alcuni episodi nel passato che riguardano suoi atteggiamenti nei confronti di Flavio Briatore definiti “da smorfiosa” dall’ex moglie dell’imprenditore.