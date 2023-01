GF Vip, Giulia Salemi si difende dalle accuse di Luca Onestini

Ascolta questo articolo

Luca Onestini, immediatamente dopo la diretta del reality show, ha lanciato una frecciatina piuttosto pesante nei confronti di Giulia Salemi. Il ruolo dell’italopersiana nella settima edizione del “Grande Fratello Vip” è quello di esperta dei social, ed ha come obbiettivo quello di leggere i tweet ai concorrenti.

Secondo l’ex tronista di “Uomini e Donne” però Giulia mancherebbe di obbiettività nel suo ruolo: “Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me fanno vedere cose negative o nulla. In più Giulia è amica di Soleil, e questo si capisce già. Secondo me i tweet vengono scelti da lei, non dagli autori”.

I telespettatori in merito a questo sfogo di Luca si sono immediatamente scatenati sui social network, rivelando come Giulia si stia comportando anche in maniera piuttosto leggera nei confronti dell’ex tronista poiché gli attacchi nei suoi confronti sarebbero addirittura più pesanti

L’attacco di Giulia Salemi nei confronti di Luca Onestini

Non si è fatta attendere la risposta dell’ex concorrente di “Pechino Express 4 – Il nuovo mondo” che, con un breve messaggio su Twitter, ricorda a Luca come i tweet che legge non vengono scelti solamente da lei ma anche dagli autori del programma: “Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni“.

Il tweet arriva immediatamente in tendenza, superando i 1500 commenti ed i 12 mila like nel giro di 6 ore, in cui in tanti prendono le difese di Giulia. Difatti Luca, sia per come si è comportato con Nikita che per i suoi atteggiamenti nella Casa, con il passare delle settimane sta perdendo pian piano l’appoggio del pubblico.