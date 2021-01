GF Vip, Giulia Salemi si dichiara a Pierpaolo: "Sono pronta per una famiglia"

E’ tempo di occhi a cuoricino al “Grande Fratello Vip” e i protagonisti della storia d’amore per questa edizione sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nata in sordina e a piccoli passi, la loro sintonia si fa sempre più forte e le parole di Giulia sembrano far davvero pensare che le cose tra di loro stiano diventando serie.

Tutta un’altra storia rispetto alla precedente “particolare amicizia” nata tra Pretelli e la Gregoraci, un flirt che non ha mai preso il volo e che ha provocato momenti di forte disagio soprattutto per l’ex velino che in queste ore ha rivelato di essersi sentito bloccato in quella situazione, al contrario di ora che, pur avendo iniziato questa conoscenza con Giulia, riesce a mantenere la sua vera identità.

Dal canto suo, la Salemi non nasconde l’interesse per Pierpaolo arrivando anche a parlare di innamoramento, come lei stessa ha confidato all’amico Andrea Zelletta in un momento di confidenze: “Beh, sono in procinto, sono sulla strada per innamorarmi”, e Pretelli le ha fatto eco con una serenata dolcissima prendendo in prestito la canzone “La nuova stella di Broadway” di Cremonini.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si sente donna

Anche tra loro arriva il momento di scoprire le carte e lo fa la Salemi durante una loro chiacchierata in giardino. Giulia decide di aprire il suo cuore a Pierpaolo e annunciargli che si sente pronta per affrontate una nuova vita una volta uscita dal reality perché ora si sente più matura e consapevole di ciò che vuole realmente. E’ cresciuta, come lei stessa afferma, e si sente donna: “Oggi non affronto più la vita come una mocciosa. Inizio a crescere e le mie priorità stanno cambiando. Ho fatto finora dedicandomi al mio percorso e a me stessa, ma finora non ho mai metto basi dal punto di vista affettivo“.

Pierpaolo ascolta attentamente queste sue parole e non può essere che felice per questa presa di coscienza di Giulia. Indubbiamente anche lui pensa che una volta fuori, la ragazza potrebbe essere quella giusta per pensare a progetti più importante e la Salemi conferma ulteriormente questi suoi pensieri: “Ora ho una tranquillità economica, posso pensare di dedicarmi alla famiglia, voglio serenità“.