GF Vip, Giulia Salemi in lacrime per la famiglia di Pierpaolo: "Voglio chiudere la cosa"

Subito dopo la fine della diretta del “Grande Fratello Vip“, andata in onda ieri sera 11 gennaio su Canale 5, Giulia Salemi ha vissuto un momento di forte sconforto causato dalle dichiarazioni che Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo, ha rilasciato al sito FanPage.it riguardanti il rapporto tra il gieffino e Elisabetta Gregoraci.

Giulio ha dichiarato in quell’occasione la sua preferenza per la Gregoraci rispetto alla nuova relazione del fratello con Giulia Salemi, pur precisando di non aver nulla contro l’influencer. Parole forti che Giulia non ha preso di certo bene e subito dopo la puntata si è lasciata andare allo sconforto e si è confidata con Pierpaolo.

Le parole di Giulia Salemi

“A parte la mia sensibilità che può essere toccata o meno, che posso rimanerci male e far finta che la cosa non mi tocchi, ma quello che fai tu mi spiazza” riferendosi all’infinita dolcezza con cui il ragazzo le continua a stare vicino. Infatti Pierpaolo non si è lasciato per nulla scalfire dalle parole della sua famiglia, al contrario ha rassicurato la Salemi garantendole che arriverà il momento in cui tutti si ricrederanno e capiranno quanto il loro legame sia vero e forte.

Queste parole hanno sollevato un poco la ragazza, anche se la delusione ha continuato a bruciarle: “Non voglio parlarne, non voglio alimentare nulla. Voglio chiudere la cosa, smorzarla. Voglio che tu capisca che sono forte e che sono abituata a essere fraintesa” si è sfogata Giulia, consapevole che quelle dichiarazioni potranno compromettere in qualche modo un rapporto futuro con la famiglia di Pretelli.

La Salemi si è chiusa in sé e non ha voluto commentare ulteriormente l’accaduto, forse per timore di pronunciare parole dette a caldo e delle quali avrebbe potuto pentirsi una volta razionalizzata la situazione. A quanto pare, comunque, il loro rapporto sembra rafforzarsi ogni minuto di più e nemmeno l’entrata nella Casa della Gregoraci e il conseguente confronto con Pretelli pare abbia messo in crisi la loro unione.