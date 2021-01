GF Vip, Giulia Salemi ha dei dubbi: "Spero che fuori tu non cambierai". La risposta di Pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più vicini e anche l’intesa tra i due sta crescendo molto, tanto da spingerli ad affrontare temi più profondi e delicati, in previsione di ciò che li attenderà una volta uscita dal “Grande Fratello Vip“. Le ultime settimane non sono state facili per Giulia, dopo aver ascoltato il malcontento della famiglia di Pretelli circa la loro relazione.

Pierpaolo è stato sempre molto vicino alla ragazza, rassicurandola in tutti i modi, ma sembra che questo suo comportamento non sia bastato per fugare tutti i dubbi di Giulia che, trovandosi con Pretelli nel giardino della Casa, solleva di nuovo la questione e cerca ulteriori rassicurazioni dall’ex velino.

I timori di Giulia e le parole rassicuranti di Pierpaolo

“Spero davvero che tu non cambierai fuori. Me lo auguro con tutto il cuore. Spero che delle situazioni fuori non ti portino mai a cambiare” ha confessato Giulia a Pierpaolo, sentendo forte la paura che certi giudizi di persone molto vicine a lui potrebbero influenzarlo parecchio e farlo allontanare da lei.

Giulia confessa di credere molto in lui, anche se non nasconde di avere avuto dei dubbi all’inizio sulla sua persona, ma sono spariti quando lo ha conosciuto più a fondo e si è resa conto di avere trovato un ragazzo onesto e vero. Sembra, infatti, che Giulia sia molto coinvolta in questa storia e per questo i suoi timori crescono ogni giorno di più.

Pierpaolo cerca di rassicurare la Salemi in tutti i modi dicendole che anche lei ha un ruolo fondamentale in questa situazione e dovrà affrontarla con forza e coraggio: “A me piace molto il modo in cui tu ti approcci a me, però sono sicuro che tu mi saprai prendere anche quando avrò i miei 5 minuti. Io fuori sarò come sono qua con te. A me, ad esempio, piace stare a casa e prepararti la cena”.