GF Vip, Giulia Salemi contro gli autori per la clip dei best moment: "Ho percepito più emozione nei video delle Fandom"

Nella giornata del 1 marzo è andata in onda la finale del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. La vittoria finale va a Tommaso Zorzi, seguito da Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Dayane Mello e Andrea Zelletta.

Nel pomeriggio di ieri però ha fatto discutere un tweet rilasciato da Giulia Salemi in cui riassume i primi momenti passati dopo la sua eliminazione dal “GF Vip”: “Da 10 giorni fuori dalla casa del #GFVIP e ho: -affrontato le domande della Toffanin e le sfere della D’Urso -visto andare in finale croccantino con il 3% -riscoperto e amato Twitter – indossato la t-shirt Prelemi davvero fighissima”.

Su questo messaggio, come è possibile leggere anche nei quasi 800 commenti sotto al suo tweet, in molti non hanno apprezzato il fatto che abbia sottolineato di come Andrea Zelletta sia arrivato in finale.

La nuova frecciatina di Giulia Salemi

A quanto pare l’ex concorrente de “L’Isola dei famosi” vuole continuare a cavalcare l’onda del suo attuale successo, lanciando delle nuove frecciatine sui social network. Questa volta la Salemi lancia un duro messaggio nei confronti di alcuni autori del reality show, ove ammette di non aver apprezzato molto il video dei best moment per i suoi 169 giorni passati all’interno della casa.

L’influencer, oltre a lanciare questa accusa, loda i suoi fan club per essere riusciti a incarnare al meglio la sua esperienza negli studi di Cinecittà: “Opinione (forse) impopolare…. bello il video Best Moment ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte le Fandom“.

Una piccola parte del pubblico, sui social network, invece si è scagliato contro gli autori per aver escluso Flavia Vento, Filippo Nardi, Alda D’Eusanio e Stefano Bettarini dai best moment. Il motivo dietro a questa decisione però è alquanto semplice: lo staff, escludendo la showgirl, hanno cercato in ogni modo di non mettere in questa clip gli squalificati di questa quinta edizione, anche se per un breve spezzone è possibile intravedere Denis Dosio e Fausto Leali.