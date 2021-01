GF Vip, Giulia Salemi a Rosalinda Cannavò: "hai la faccia da tr…"

Non si può di certo dire che solo Tommaso Zorzi sa come generare notizia e creare clamore e attrazione mediatica. Sembra che le regole del gioco le abbia ben intese anche l’influencer persiana Giulia Salemi. La donna infatti, dopo la sua storia d’amore nata nella casa del “Grande Fratello Vip” con Pretelli, ha capito che se vuole generare ancora più notizia e notorietà mediatica, deve puntare più in alto.

Di recente l’influencer sta facendo molto discutere per le sue parole dette nei confronti della bella attrice e coinquilina, Rosalinda Cannavò. La Salemi si trovava insieme a Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò in veranda, ed a un certo punto si è intavolato un discorso che ha reso protagonista la Cannavò.

La frase di Giulia su Rosalinda che ha diviso il web

Durante la conversazione la Salemi ha esordito: “È troppo facile fare quella così no? Invece tu nel tuo essere sempre un po’ castigata, un po’ così hai la faccia da…“, una pausa che ha lasciato interdetti gli interlocutori, consentendo di guardarsi tra loro, attendendo che l’influencer potesse finire di esprimere il suo concetto, anche per evitare l’imminente fraintendimento che si stava creando.

La curiosità ovviamente è salita in Rosalinda, che ha ribattuto: “Ho la faccia da?“, a quel punto la Salemi ha iniziato una mezza parola: “Da tr…“. Zenga, una volta compreso che il discorso stava prendendo una brutta piega, ha provato a deviare l’argomento; la Salemi a un certo punto ha poi aggiustato il tiro, dichiarando apertamente che stava solo scherzando, buttando la cosa sul ridere. In ultimo l’argomento si chiude con la Orlando che esordisce: “No che poi lei tutto ha tranne che la faccia da…“.

La frase detta dalla Salemi, come c’era da aspettarselo, non è restata inascoltata dal web, tanto che gli utenti si sono letteralmente divisi, in chi difende la Salemi, affermando che stava solo scherzando e chi invece ritiene che, seppur per scherzo, è stata una frase di cattivo gusto.