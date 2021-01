GF Vip, Giulia e Pierpaolo si sono lasciati andare sotto le lenzuola, censurati

E’ arrivato il momento che molti aspettavano, fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è scoppiata la passione. Già era probabilmente nell’aria, vista l’attrazione tra i due, ma quanto accaduto la notte scorsa ha spazzato via ogni dubbio. I due si sono infatti lasciati andare talmente tanto da costringere la produzione ad interrompere le riprese.

Le loro effusioni hanno superato il limite e quindi la produzione ha preferito evitare di mandarle in onda. Il trasferimento nel Cucurio ha aumentato la loro complicità e fra i due non ci sono più timidezze, infatti non si trattengono e danno vita a scenari a dir poco piccanti, tanto graditi dai fan dei Prelemi. Il Grande Fratello ha dunque spostato l’attenzione sugli altri concorrenti, ma tutti hanno capito che i movimenti di Pierpaolo e Giulia sotto le lenzuola fanno pensare che sia accaduto qualcosa.

La coppia aveva già fatto capire di essere molto affiatata durante la puntata dell’ultimo dell’anno andata in onda il 31 dicembre. Il conduttore Alfonso Signorini li aveva infatti messi alla prova in una delle gare che dovevano tenere per intrattenere il pubblico. Durante le gare alcuni concorrenti dovevano scambiarsi un bacio, ma per vincere doveva essere un bacio appassionato.

Giulia e Pierpaolo hanno mostrato di avere una bella intesa, che non è stata scalfita dalle battutine che ci sono state fra Pretelli e la Gregoraci. Anche le parole della madre non hanno toccato Pierpaolo: la donna gli ha detto che stava perdendo consensi fuori dalla Casa. Pretelli ha proseguito per la sua strada ed è riuscito ad entrare nel cuore di Giulia, sciogliendo anche tutte le sue incertezze.

La Salemi aveva detto prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip di voler fare un percorso da sola e di non volersi legare a nessuno. Il suo riferimento ovviamente è stato per Francesco Monte, conosciuto proprio nella Casa, e con il quale poi fuori ha avuto una love story che poi si è conclusa.