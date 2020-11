GF Vip, Giulia e Dayane: lo scherzo fatto ai danni di Enock Barwuah

La famosa influencer e modella Giulia Salemi, da quando è entrata (ancora una volta) nella casa più spiata d’Italia, ha letteralmente stravolto gli equilibri della villa. La giovane infatti è alla continua ricerca del divertimento e della risata, tanto che nel pomeriggio di ieri ha tentato in tutti i modi di fare uno scherzo a qualcuno dei suoi coinquilini.

Lo scherzo in questione era semplice, ma bisogna trovare una vittima, un personaggio che di certo non prenda troppo sul serio lo scherzo, e sembra che sia stato scelto proprio il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah. Per architettare la burla però, c’era bisogno della complicità di un tutti i personaggi della casa, affinché i sospetti da parte di Enock si azzerassero.

Ragion per cui la Salemi ha coinvolto Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Mentre Zelletta aveva sottolineato che Enock aveva intenzione di uscire fuori in giardino, di certo aveva bisogno di un giubbino con il quale coprirsi, quindi con ogni probabilità si sarebbe diretto nella sua stanza ed avrebbe aperto l’armadio.

Giulia Salemi e Dayane Mello: la messa in atto dello scherzo ad Enock

Qui inizia lo scherzo: Giulia e Dayane si rinchiudono nell’armadio di Enock, mentre il resto dei ragazzi convincono la vittima a non uscire senza cappotto, ma di coprirsi bene prima. Non ci vuole molto a convincere Enock, che in poco tempo si dirige in camera sua ed apre il suo armadio.

A quel punto saltano fuori le ragzze, precedentemente rinchiuse; Enock fa un salto all’indietro finendo quasi su Adua Del Vesco. Il tutto si è concluso con una grassa quanto divertente risata. In seguito Barwuah confesserà di esserci cascato in pieno, ma nonostante quello aveva iniziato a sospettare qualcosa quando aveva notato il suo armadio chiuso, dato che lui è abituato a lasciare sempre le ante aperte. Chissà se in futuro Enock avrà la sua vendetta contro le ragazze.