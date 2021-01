GF Vip, Giulia De Lellis e la frecciata ad Alfonso Signorini: "Che tristezza! Cose brutte e tristi!"

Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di commentare la puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera, 29 gennaio, su Canale 5. Lei stessa ha preso parte ad una passata edizione del reality, ma pur conoscendo bene quali dinamiche si possano celare dietro uno show del genere, l’influencer non ha digerito l’incontro tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci.

“Io non seguo molto” ha esordito la De Lellis nelle sue Instagram Stories con un certo distacco, per poi continuare, “ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte e tristi! Giulia è la sua attuale fidanzata ed Elisabetta la sua ex fiamma, mi sembra davvero poco carino tutto ciò”, molto critica quindi anche nei confronti anche del padrone di Casa Signorini, con il quale la De Lellis peraltro ha avuto dei forti scontri quando ancora Alfonso ricopriva il ruolo di opinionista, con la conduzione di Ilary Blasi.

GF Vip, Giulia De Lellis critica sulle dinamiche del reality

L’incontro tra Pretelli e la Gregoraci viene definito dalla ragazza una “tristezza” e una “invadenza“. Si augura che Pierpaolo e la Salemi vengano lasciati in pace e liberi di viversi la loro storia d’amore senza queste inutili interferenze: “Ok le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto, perché poi diventano fuori luogo e imbarazzanti” ha concluso Giulia.

Le sue parole trovano il sostegno di parte del web che non ha apprezzato per nulla il modo con cui Signorini ha condotto quell’incontro. Il presentatore del GF infatti ha voluto rimarcare più volte che lo sguardo di Pretelli mentre guardava la Gregoraci aveva una luce diversa rispetto a quando si posa sulla Salemi.

L’ex velino si “Striscia la Notizia” ha subito contraddetto le sue parole, precisando che ciò che prova per Elisabetta è solo un grande affetto e nulla più. Signorini, quindi, si è arreso e probabilmente è rimasto deluso per il mancato scoop di un ritorno di fiamma tra Pierpaolo ed Elisabetta.