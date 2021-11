Per il suo compleanno Giucas Casella ha ricevuto un paio di regali molto importanti da Alfonso Signorini e dagli autori del “Grande Fratello Vip“. Durante la puntata del 15 novembre, oltre ad aver incontrato finalmente il figlio James dopo tanto tempo, è stato protagonista di una chiamata molto divertente insieme a Mara Venier.

Inizialmente viene mostrata una clip di Nina, il cane di Giucas, in cui viene annunciato che è in dolce attesa di sette cuccioli, e della fidanzata Valeria, la quale è al suo fianco da ben quaranta anni. La donna, oltre ad aver cantato la canzoncina per il suo compleanno, decide di registrare questo videomessaggio insieme a Napoleone, il loro asino nano.

La sorpresa di James e Mara Venier

James Casella, da sempre una persona molto riservata, ha deciso di fare uno strappo alla regola e presentarsi negli studi di Cinecittà per fare un regalo al padre. Giucas, alla presenza del figlio, si emoziona fino a scoppiare in lacrime e molte volte sembra trasgredire la regola del “freeze” pur di andare ad abbracciarlo.

Il ragazzo, in maniera piuttosto emozionata, afferma che Giucas, pure a casa, è una persona senza filtri e dice sempre tutto quello che pensa senza farsi nessun tipo di problema: “Sono venuto qua solamente per te perché ogni anno siamo stati insieme per il tuo compleanno e anche se per me è difficilissimo stare qua non potvo mancare. Continua così a farci divertire così. Ti stai dimostrando la grande persona che sei e che sei sempre stato“.

Successivamente ha ricevuto una telefonata molto esilarante da parte di Mara Venier, ove i due hanno lavorato insieme per molti anni nei salotti di “Domenica In”. Qui è un susseguirsi di ricordi e la conduttrice, chiacchierando con Giucas e Alfonso Signorini, afferma che l’illusionista negli anni ci ha provato davvero con tutte tranne che con lei.