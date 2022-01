GF Vip, Giucas Casella lancia il piramidale ma colpisce la Ricciarelli in testa

Un Giucas Casella come non l’abbiamo mai visto. Estroverso, empatico finanche arrabbiato. In effetti nella scorsa puntata si è assistito a una versione di Casella che di certo non si conosceva, quello del personaggio arrabbiato. A questo giro infatti il mago ha aspramente criticato i comportamenti di Nathaly Caldonazzo, fino a generare il litigio inevitabile.

Lo scontro in puntata con la Caldonazzo è stato abbastanza duro, oltre che inaspettato, al punto che ha stupito lo stesso Signorini. Il padrone di casa ha deciso di tirare un po’ le redini della conduzione, invitando infatti Giucas alla moderazione. Dopo poco il mago è ritornato in se, chiedendo persino scusa del suo comportamento, purtroppo per lui però il suo atteggiamento gli è costata la sua prima nomination.

Giucas lancia il piramidale in testa alla Ricciarelli

Ad ogni modo c’è da dire che nella puntata di ieri nessuno era in effetti immune alla nomination. Tutti i concorrenti infatti hanno dovuto pescare a sorte un piramidale, diversificato in rosso e nero. Coloro che pescavano il piramidale rosso facevano la loro nomination in confessionale, mentre coloro che pescavano il nero dovevano palesare la propria nomination.

Giucas ha di fatto pescato il piramidale rosso e, quasi preso dalla foga del momento, si precipita in confessionale, ma viene prima invitato a lanciare il suo piramidale. Il mago a quel punto decide di lanciare l’oggetto proprio in direzione del divano, su cui erano seduti quasi tutti i vipponi, tanto da colpire in pieno Katia Ricciarelli.

Dopo l’iniziale incredulità dei vipponi e di Signorini, tanto che ha affermato: “Ma lo lanci in testa alla Ricciarelli scusa?“. Dopo le immediate scuse di Giucas, sembra che tutto sommato la Ricciarelli non abbia recato danno alcuno, tanto da fare una piccola gag, dimostrando che il piramidale incriminato, con ogni probabilità, doveva essere costituito da un materiale morbido.