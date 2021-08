GF Vip, Giucas Casella farà parte del cast

Il cast della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sta prendendo forma. Oltre ai soliti nomi quasi certi, come Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi e Anna Lou Castoldi, nelle ultime ore è uscito un nuovo personaggio famoso che avrebbe accettato di far parte del programma.

Come riportato dal sito “TvBlog“, Giucas Casella avrebbe detto di “sì” alla proposta di Alfonso Signorini. Per l’illusionista non è la prima volta che viene accostato al “Grande Fratello Vip”, ma a quanto pare per questa edizione il direttore del settimanale “Chi” sembra essere riuscito a convincerlo.

Nel 2019 poi lo stesso Casella, in una intervista al settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, aveva aperto alla possibilità di varcare la famosa porta rossa: “Vorrei mettermi alla prova… Sono curioso, dato che non è facile convivere con tante persone dentro la casa”.

Giucas Casella concorrente del GF Vip

Ecco la notizia riportata dal sito in merito a Casella: “Ora il “gran paragnosta” come lo amava chiamare Gigi Sabani nelle sue irriesistibili imitazioni torna in televisione, TvBlog è in grado di anticipare che sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip'”.

Per Giucas Casella non si tratta del primo reality show. Infatti nel 2004 ha partecipato al reality “Il ristorante”, condotto da Antonella Clerici ove dodici concorrenti vip dovevano gestire un vero e proprio ristorante, classificandosi al quarto posto dietro a Gianfranco Rosi, Tina Cipollari e Serena Grandi.

Giucas però viene ricordato soprattutto per la sua doppia partecipazione a “L’isola dei famosi”. La prima, avvenuta nel 2008 durante la conduzione di Simona Ventura, Casella ha dovuto abbandonare il gioco a causa di malore avuto nei giorni precedenti al ritiro. Stessa sorte anche nella tredicesima edizione del reality ambientato in Honduras, ove l’illusionista abbandona per problemi di salute.