GF Vip, Giucas Casella e lo scambio di persona

Giucas non è solo un illusionista ma è anche un personaggio televisivo molto apprezzato. Ormai da più di due mesi sta partecipando come concorrente al Grande Fratello Vip, dove si sta facendo notare per il suo modo di essere molto naturale e goliardico.

Chi non lo ricorda quando camminò sui carboni ardenti?! Diciamo che Giucas ha una personalità molto particolare che aggiunta ad un contesto come quello del reality show porta divertimento e ilarità. Durante queste settimane lo abbiamo visto anche in veste più intima, per esempio quando il figlio o la sua cagnolina Nina lo sono andati a trovare. In quei momenti abbiamo potuto notare la dolcezza e la profondità di quest’uomo.

Sicuramente Giucas ha più caratteristiche anche contrastanti ma nella puntata di ieri sera, chi era spettatore come me, si è divertito parecchio.

I concorrenti erano rinchiusi in camera e solo Giucas doveva uscire dalla camera per riconoscere la nuova concorrente, Maria Monsè. Non solo non la riconosce ma la scambia anche per Adriana Volpe. Quello che ha compito è stato il modo in cui ha affrontato la questione, sempre nella massima sincerità.

La Volpe, che è in studio come opinionista quando sente Giucas scambiarla per Maria Monsè si alza in piedi e minaccia di andarsene. Abbandona lo studio e poi al ritorno dice a Giucas di essersi giocato a vita le immunità che loro opinioniste hanno la possibilità di assegnare. Non c’è dubbio sul fatto che Adriana se la sia presa.

Giucas è uno dei personaggi più apprezzati di questo Grande Fratello Vip. La sua sincerità, genuinità, il suo essere sempre molto buono e un pò tra le nuvole piace al pubblico. Il pubblico sa riconoscere quando un personaggio è reale e sincero. Le dinamiche costruite a tavolino alla fine vengono fuori, invece i personaggi come lui sono sempre ben voluti dalla gente perchè sono se stessi.