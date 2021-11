GF Vip, Giucas Casella e Carmen Russo parlano di Manuel Bortuzzo: "È speciale"

Per il momento l’esperienza di Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5, sta conquistando tutti e, proprio per questo motivo, resta uno dei favoriti per la vittoria finale.

Oltre ad essere riuscito a conquistare la stima del pubblico, anche all’interno della casa più spiata d’Italia sembra essersi fatto molti amici. Con Aldo Montano condivide la sua passione per il nuovo mentre, nonostante la rottura, sta cercando di continuare a conoscere Lulù Selassiè, seppure a oggi le cose non stanno andando nel migliore dei modi.

Giucas e Carmen dalla parte di Manuel

Come riportato dal sito del “GF Vip“, nelle ultime ore Giucas e Carmen, ove quest’ultima tra l’altro è in nomination contro Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani, hanno voluto parlare di Manuel Bortuzzo. A quanto pare entrambi concordano sul fatto che lo sportivo si stia comportando nel migliore dei modi nella casa grazie al suo carattere solare.

“È un ragazzo speciale” afferma Giucas e Carmen concorda con lui: “Nella sua testa ha sempre in mente il fatto che vive e che c’è. È già un grande valore, l’importante è vivere. Da un momento all’altro ti manca tutto, ti manca la tua indipendenza. Mi meraviglio di come non abbia dei momenti di cedimento, deve essere un esempio”. Con tanta emozione la moglie di Enzo Paolo Turchi ricorda dell’incidente avuto da Manuel, affermando che si tratta di una vicenda assurda.

Nella discussione poi entra anche Miriana Trevisan che a sua volta ricorda di come Manuel sia capace di consolare i suoi compagni di viaggio con una delicatezza e dolcezza incredibile. L’argomento viene poi chiuso da Carmen Russo che si complimenta nuovamente con il gieffino: “Aver conosciuto un ragazzo così ti deve insegnare tanto”.