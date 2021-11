GF Vip, Giucas arriva in studio e parte l’ipnosi: la regia involontariamente svela tutto ed è subito caos

Il “Grande Fratello Vip” è ormai entrato nel vivo del gioco. Sicuramente le maschere stanno iniziando a cadere, con Alex Belli che ha svelato ciò che realmente pensa di Aldo Montano. Le liti e le discussioni non mancano affatto, con alleanze e fazioni che prendono il sopravvento. Spesso, durante le dirette, Alfonso Signorini alterna e, a momenti di tensione lascia spazio a quelli più goliardici.

Se Francesca Cipriani ha intrattenuto il pubblico con il suo fidanzato Alessandro, regalando momenti simpatici quando le veniva fatto incontrare o le veniva fatto credere che la cosa fosse possibile; durante l’ultima diretta è stato il turno di Giucas Casella. Signorini ha chiesto all’illusionista di lasciare momentaneamente la casa e raggiungerlo in studio. L’intento era quello di mettere in pratica uno dei suoi numeri.

Una volta arrivato, Casella ha iniziato con l’ipnosi. Lo stesso Alfonso, così come le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si sono prestati e messi in gioco. Il gieffino si è presentato con uno dei suoi trucchi più famosi: il gioco delle mani legate. Mentre Signorini ha subito mollato e lasciato andare le mani, ritenendo il piano di Giucas “una sola“, le opinioniste hanno proseguito e sono rimaste con le mani legate.

Trucco riuscito? Assolutamente no! Un ospite seduto tra il pubblico ha fatto in tempo a fotografare il cartello che circolava in regia, con la stessa che involontariamente ha smascherato il tutto. La foto ha iniziato a fare il giro del web ed è stata subito polemica. L’influencer Amedeo Venza l’ha postata sul proprio profilo Instagram e i fatti appaiono chiari.

Dall’immagine si vede un cartello con su scritto: “Giucas fa il suo show, Adriana e Sonia restano legate“. Venza ha subito ironizzato con un “grazie regia“, mentre il popolo del web si è spaccato in due. Se da un lato c’è stato chi ha gridato alla bufala, dall’altro c’è chi invece ritiene di essere rimasto per davvero con le mani legate.