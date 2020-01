"GF Vip": Giovanni Conversano applaude l’ingresso di Miriana Trevisan nella casa

Non accenna a placarsi la polemica che spesso e volentieri Giovanni Conversano innesca. Tra l’ex corteggiatore e tronista di “Uomini e Donne” e la sua ex compagna, a sua volta ex tronista anch’essa, Serena Enardu, è ormai guerra aperta. Nel talk show dei sentimenti, Serena era tronista e Giovanni il suo corteggiatore, dopo diverse incomprensioni Serena lasciò il trono senza scegliere e proprio quando Giovanni divenne a sua volta tronista, Serena scese a corteggiarlo. Conversano però subito la prese e la portò via, dando vita ad una delle scene più belle e romantiche nella storia di Uomini e Donne.

Giovanni e Serena vissero una storia durata qualche mese, interrotta poi bruscamente e con non poche polemiche, polemiche che ancora oggi, a distanza di tanti anni, non accennano a placarsi. Da quando Serena ha partecipato a “Temptation Island Vip” in coppia con Pago, Giovanni non ha mai perso occasione per attaccarla, sia sui social che nei salotti di Barbara D’Urso dove spesso viene invitato.

Conversano ha sempre espresso parole di lode nei riguardi di Pago, soprattutto in virtù di come Serena si è comportata nel reality delle tentazioni e oggi che Pago è un concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip“, Giovanni è tornato alla carica. Ha duramente attaccato la sua ex dopo che quest’ultima è entrata nella casa più spiata d’Italia per riprovarci con il cantante, e ha invece apprezzato molto quanto accaduto durante la messa in onda della puntata del 17 gennaio.

Difatti durante la puntata in questione, nella casa del “Grande Fratello Vip” è arrivata Miriana Trevisan, ex moglie di Pago e mamma di suo figlio Nicola. Dopo la separazione, tra Pago e Miriana il rapporto è assolutamente disteso e sereno, tanto che la visita della donna ha avuto come motivazione proprio quella di caricare il suo ex.

Quanto accaduto è stato ancora una volta motivo di intervento da parte di Giovanni Conversano, il quale ha gradito e applaudito l’ingresso in casa della Trevisan. Attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver non solo apprezzato molto l’arrivo della donna, ma ha consigliato a Pago di trovare una persona che lo ami per davvero, come Miriana, la quale percependo un momento di difficoltà ha deciso di entrare in casa per dimostrargli affetto e sostegno.

Conversano ha scritto: “Sono queste le donne che ci piacciono: indispensabile, presente, forte”. I tre aggettivi utilizzati dall’ex tronista sono gli stessi che Pago ha adoperato per descrivere la sua ex moglie e indubbiamente con questo messaggio una nuova stoccata alla Enardu è stata lanciata ancora una volta.

Il momento ha emozionato davvero tanto e anche lo stesso Conversano ha dichiarato di aver provato tale sentimento. Sempre attraverso il suo profilo Instagram ha poi proseguito: “Eleganza, raffinatezza, sensibilità. Miriana Trevisan, da grande donna qual è, ha compreso il momento di Pago ed è intervenuta. Questa sera mi avete emozionato”. Insomma il riferimento è chiaramente nei riguardi di Serena e chissà se l’ex tronista non decida di replicare.