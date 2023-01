GF Vip, Giovanni Ciacci sul caso Marco Bellavia: "Sto male, vado dal psichiatra". E svela un clamoroso retroscena

Ascolta questo articolo

Marco Bellavia, nei mesi scorsi, ha dovuto abbandonare forzatamente il “Grande Fratello Vip” a causa degli atti di bullismo ricevuti dai suoi compagni di viaggio. Alfonso Signorini, in merito a questo argomento, non ha fatto sconti punendo le persone che riteneva più colpevoli.

Dapprima ha deciso, ovviamente sempre insieme ai suoi autori, di squalificare Ginevra Lamborghini per via di alcune frasi di cattivo gusto dette nei confronti di Marco Bellavia. Successivamente mette al televoto Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Gegia e Patrizia Rossetti, in cui l’ex volto di “Detto fatto” esce ottenendo una percentuale bassissima.

Lo sfogo di Giovanni Ciacci

Intervistato al settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, l’ex vippone ritorna a parlare di questo delicato argomento. Giovanni Ciacci si dichiara innocente, sottolineando di non aver fatto nulla di male all’interno degli studi di Cinecittà ma, nonostante questo, sta iniziando a soffrire fisicamente e non solo.

“Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra“ ha rivelato Ciacci al settimanale come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv” per poi aggiungere sul caso legato a Marco Bellavia: “La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno. Questo polverone è stato pilotato da account comprati sui social network. Ma scoprirò chi si nasconde dietro”.

Sottolinea poi la sua delusione di aver ricevuto poca solidarietà da parte dei suoi colleghi di lavoro, escludendo Alfonso Signorini, Raimondo Todaro, Valeria Marini, Caterina Balivo, Manila Nazzaro. Successivamente si concentra sugli attacchi di Simona Ventura, in cui su Twitter scrisse che Giovanni: “Si è fatto riconoscere”, rivelando come per lei sia impossibile dire una cosa del genere poiché non hanno mai lavorato insieme.

Successivamente svela un clamoroso retroscena, dichiarando che due vipponi gli avrebbero proposto di fingere una storia d’amore per far parlare di loro: “Due concorrenti mi hanno addirittura chiesto di fingere un flirt per avere visibilità, ma io non sono uno da storie finte. A parte Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Luca Salatino, gli altri mi consideravano un privilegiato. Come se essere sieropositivo fosse un vantaggio”.