Gf Vip, Giovanni Ciacci su Pamela Prati: "Lei e Valeria Marini si sono picchiate"

Giovanni Ciacci è entrato nella Casa del “Grande Fratello Vip” e con Pamela Prati sono state subito scintille. Il loro rapporto si è incrinato irrimediabilmente dopo che il celebre costumista è stato uno tra i più agguerriti contestatori in merito al controverso caso “Mark Caltagirone“.

Ciacci ha ribadito spesso quanto sia complessa la personalità di Pamela Prati e in queste ore ha raccontato ai suoi inquilini un episodio avvenuto molto tempo fa, in occasione del primo incontro con l’ex prima donna del Bagaglino. Anche allora Pamela Prati si è resa protagonista di uno strano episodio insieme alla sua collega Valeria Marini.

GF Vip, Giovanni Ciacci ricorda il primo incontro con Pamela Prati

Il vippone, mentre parlottava insieme alla sua coinquilina Sara Muffo, ha ricordato quel momento: “Lei non è facile. Ho conosciuto Pamela lavorando con Valeria. La prima volta che l’ho vista, si sono picchiate. Capisci che cosa o visto io?” senza scendere in troppi particolari, ma dando l’idea di quanto bislacca sia potuta apparire la situazione.

Al momento non sono emersi ancora i motivi che avrebbero causato questa furibonda e violenta lite. Ciacci ha ricordato questo episodio forse per far capire quanto complessa sia la personalità della Prati, alla luce anche deglu ultimi avvenimenti che l’hanno catapultata agli onori della cronaca rosa.

Ciacci non ha mai creduto alla buona fede di Pamela che ha sempre sostenuto di essere stata vittima di un raggiro. Il costumista, invece, ha sempre attaccato la Prati non credendo al fatto che lei fosse ignara di ciò che si stava architettando intorno alla questione “Mark Caltagirone“, ma che fosse parte attiva e ben consapevole di tutto.

Pamela non ha mai digerito questi attacchi e ha ribadito fino allo stremo di essere solo vittima di catfishing e di aver creduto fino all’ultimo istante che Caltagirone esistesse davvero, prima di arrendersi all’evidenza di essersi innamorata di un fantasma.