GF Vip, Giovanni Ciacci in trattativa per far parte del cast

L’ultimo nome uscito per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è quello di Rita Dalla Chiesa. L’ex conduttrice di “Forum” potrebbe portare molto entusiasmo tra i fan del programma, dal momento che si tratta di un volto conosciutissimo nel panorama televisivo e non solo.

La trattativa sembra essere lontana dalla sua chiusura, ma gli autori stanno lavorando in tutti i modi per convincerla a far parte degli studi di Cinecittà. La diretta interessata tra l’altro, intervistata dal sito “Fanpage”, ha aperto a questa possibilità rivelando che si tratterebbe di una esperienza da provare almeno una volta nella vita sottolineando di come sia sbagliato denigrare i reality show a prescindere.

L’ultimo nome per il “GF Vip 7”

Alfonso Signorini, probabilmente anche per la durata record che potrebbe arrivare ai 10 mesi, starebbe lavorando per creare un cast di tutto rispetto. Secondo la pagina Instagram “Trash italiano” il direttore del settimanale “Chi Magazine” avrebbe contattato Giovanni Ciacci, l’ex stylist di “Detto Fatto”.

Un dietrofront piuttosto clamoroso, siccome nel giugno 2021 sui social network ha annunciato il suo ritiro dalle scene: “Da oggi lascio la televisione. Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro. Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario, ma deve essere davvero straordinario: dopo aver fatto 9 Sanremo deve essere qualcosa di più grande di Sanremo”.

Probabilmente dinanzi a una importante offerta economica, e magari stimolato da una esperienza totalmente nuova in un reality show, Giovanni Ciacci potrebbe decidere di ritornare sul piccolo schermo a distanza di un anno.