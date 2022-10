GF Vip, Giovanni Ciacci bullizzato dopo il caso Marco Bellavia: "Mi hanno sputato in faccia e minacciato di morte"

Ascolta questo articolo

Dal suo abbandono dalla Casa al “Grande Fratello Vip” fino alla puntata di giovedì, in cui sono passati tre giorni, Giovanni Ciacci rivela di aver subito forti accusi sia dal mondo social che nella vita reale. L’ex volto di “Detto fatto”, durante la diretta, ha voluto raccontare brevemente come si sono comportati alcuni fan del programma.

“Questa mattina (giovedì n.d.r) al supermercato mi hanno sputato in faccia“ ha affermato con le lacrime agli occhi Ciacci per poi aggiungere: “La mia famiglia ha ricevuto minacce di morte. E l’azienda per la quale lavoro ha ricevuto più di 1000 mail in cui veniva richiesto il mio licenziamento“.

Alfonso Signorini, visibilmente scosso resta senza parole e quindi Ciacci continua con il proprio discorso: “Andare al supermercato, dove mi hanno augurato la morte mentre vai a fare la spesa e trovare gente che ti sputa e ti chiama bullo è una cosa terribile“.

Ginevra Lamborghini, prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa ad Antonino Spinalbese, spezza una lancia a favore di Giovanni: “Adesso capisco come si sente Marco. Non si combatte il bullismo con altro bullismo e anche io ho vissuto tre giorni che mi sembrano otto mesi di inferno“. Signorini si schiera dalla parte dei due ex vipponi, condannando fermamente chi usa i social solamente per offendere le altre persone.

La puntata per Giovanni Ciacci in realtà diventa più complessa per le accuse rilasciate da Sara Manfuso dopo qualche minuto. La giornalista infatti ha rivelato di aver abbandonato la casa a causa di Marco Bellavia, nonostante non sia tra le protagoniste della violenza verbale ricevuta dall’ex conduttore di “Bim bum bam”.

Nel mentre la giornalista rivela come Giovanni le avrebbe palpato il sedere, accusando gli autori di non averla chiamata in confessionale per cercare di chiarire la sua situazione. Dopo un lungo botta e risposta, Signorini decide di cacciare dagli studi Sara.